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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 14:25 |
301
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Форвард Кривбасса нашел объяснение в поражении Ингульцу

Даниэль Соса во всем обвиняет реализацию

03 марта 2025, 14:25 |
301
0
Форвард Кривбасса нашел объяснение в поражении Ингульцу
ФК Кривбас. Даниэль Соса

24-летний нигерийский форвард «Кривбасса» Даниэль Соса прокомментировал клубной пресс-службе поражение от Ингульца в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Знаете, это немного сложно объяснить. Для нас все сложилось плохо, потому что это не тот матч, который мы должны были проигрывать. Потеряли много хороших шансов, которые обязаны были реализовывать. А они свои моменты забили, вот и все. Мы не сумели сделать камбэк.

– Матч должен был состояться вчера, но был перенесен из-за долговременной тревоги

– На нас это точно не повлияло психологически. Мы привыкли к этому. Знаете, иногда так случается. Вернемся и исправим этот результат в дальнейших матчах. Мы могли забить сегодня много голов. Только я мог отличиться как минимум трижды. К сожалению, такой результат.

– Впереди – матч с «Шахтером». Все мысли теперь о нем?

– Да, теперь нам нужно сосредоточиться на «Шахтере». Все знают, что «Шахтер» - это сложный соперник. Мы верим в себя и приложим максимум усилий, чтобы отобрать очки у них.

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Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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