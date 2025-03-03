Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сикан и Батагов выйдут с первых минут. Состав Трабзонспора на матч 26 тура
Турция
03 марта 2025, 14:20 |
168
0

Сикан и Батагов выйдут с первых минут. Состав Трабзонспора на матч 26 тура

Поединок против «Коньяспора» состоится 3 марта

03 марта 2025, 14:20 |
168
0
Сикан и Батагов выйдут с первых минут. Состав Трабзонспора на матч 26 тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

3 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Коньяспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Konya Buyuksehir Belediue» в городе Конья. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Наставник гостей Шенол Гюнеш определился со стартовым составом на будущее противостояние. Защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан выйдут на поле с первых минут. Вингер Александр Зубков не попал в заявку команды из-за травмы.

«Трабзонспор» набрал 32 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В активе «Коньяспора» – 25 очков, клуб разместился на 14-й позиции.

Стартовый состав Трабзонспора:

По теме:
Сыграет ли Степаненко? Известный состав Эюпспора на матч против Газиантепа
Газиантеп – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Коньяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Коньяспор Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Футбол | 03 марта 2025, 14:32 1
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика

Франческо Грациани не видит больше Артема в Риме

Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Футбол | 03 марта 2025, 06:29 4
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем

Теперь слухи подтверждены официально

«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
Футбол | 03.03.2025, 09:45
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Теннис | 03.03.2025, 02:27
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Бокс | 03.03.2025, 07:50
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
01.03.2025, 21:20 5
Бокс
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 55
Футбол
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 13
Футбол
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
02.03.2025, 01:12 7
Бокс
ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем