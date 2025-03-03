Сикан и Батагов выйдут с первых минут. Состав Трабзонспора на матч 26 тура

3 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Коньяспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Konya Buyuksehir Belediue» в городе Конья. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Наставник гостей Шенол Гюнеш определился со стартовым составом на будущее противостояние. Защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан выйдут на поле с первых минут. Вингер Александр Зубков не попал в заявку команды из-за травмы.

«Трабзонспор» набрал 32 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В активе «Коньяспора» – 25 очков, клуб разместился на 14-й позиции.

Стартовый состав Трабзонспора: