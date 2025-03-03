Сикан и Батагов выйдут с первых минут. Состав Трабзонспора на матч 26 тура
Поединок против «Коньяспора» состоится 3 марта
3 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Коньяспор» и «Трабзонспор».
Поединок пройдет на стадионе «Konya Buyuksehir Belediue» в городе Конья. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.
Наставник гостей Шенол Гюнеш определился со стартовым составом на будущее противостояние. Защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан выйдут на поле с первых минут. Вингер Александр Зубков не попал в заявку команды из-за травмы.
«Трабзонспор» набрал 32 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В активе «Коньяспора» – 25 очков, клуб разместился на 14-й позиции.
Стартовый состав Трабзонспора:
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