Лига чемпионов03 марта 2025, 13:55 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Брюгге – Астон Вилла
4 марта в 19:45 состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
03 марта 2025, 13:55 |
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Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Астон Вилла».
Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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