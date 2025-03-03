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Лига чемпионов
03 марта 2025, 13:55 |
22
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Брюгге – Астон Вилла

4 марта в 19:45 состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 13:55 |
22
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Брюгге – Астон Вилла
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Астон Вилла».

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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