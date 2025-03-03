Довбик забил 100-й гол в клубной карьере
27-летний форвард «Ромы» забил юбилейный мяч в клубной карьере
Гол в матче с «Комо» (2:1) стал 100-м в клубной карьере 27-летнего форварда «Ромы» Артема Довбика. 49 мячей он забил в чемпионатах Украины, 24 – в чемпионатах Испании, 9 – в чемпионатах Италии, 8 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины, по 3 – в чемпионатах Дании и Кубке Италии. 54 раза Артем отличился за «Днепр-1», 24 – за «Жирону», 14 – за «Рому», 5 – за «Днепр», 2 – за «Сеннерйюск» и 1 – за «Мидтьюлланн».
На 100 голов Довбику понадобилось 232 матча (средняя результативность – 0,43), а во временном исчислении – без двух дней 8 лет, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он отпраздновал 4 марта 2017 года в домашнем поединке «Днепра» с «Черноморцем» в УПЛ (1:1).
К слову, в чемпионатах Украины Артем забил еще один мяч – 31 мая 2017 года в домашнем поединка «Днепра» с «Волынью». Но поскольку результат этой игры был аннулирован, и днепрянам засчитали техническое поражение – 0:3, то гол Довбика автоматически «списался» и в официальную статистику не вошел.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
100 голов в клубной карьере Артема Довбика
|
Сезон
|
Клуб Довбика
|
НЧ
|
НК
|
ЕК
|
Всего
|
2016/17
|
Днепр
|
5
|
-
|
-
|
5
|
2017/18
|
Мидтьюлланн
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2019/20
|
Сеннерйюск
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2020/21
|
Днепр-1
|
6
|
4
|
-
|
10
|
2021/22
|
Днепр-1
|
14
|
-
|
-
|
14
|
2022/23
|
Днепр-1
|
24
|
-
|
5
|
29
|
2023/24
|
Днепр-1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Жирона
|
24
|
-
|
-
|
24
|
2024/25
|
Рома
|
9
|
3
|
2
|
14
|
Итого
|
|
85
|
7
|
8
|
100
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