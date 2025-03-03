Довбик забил 100-й гол в клубной карьере

Гол в матче с «Комо» (2:1) стал 100-м в клубной карьере 27-летнего форварда «Ромы» Артема Довбика. 49 мячей он забил в чемпионатах Украины, 24 – в чемпионатах Испании, 9 – в чемпионатах Италии, 8 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины, по 3 – в чемпионатах Дании и Кубке Италии. 54 раза Артем отличился за «Днепр-1», 24 – за «Жирону», 14 – за «Рому», 5 – за «Днепр», 2 – за «Сеннерйюск» и 1 – за «Мидтьюлланн».

На 100 голов Довбику понадобилось 232 матча (средняя результативность – 0,43), а во временном исчислении – без двух дней 8 лет, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он отпраздновал 4 марта 2017 года в домашнем поединке «Днепра» с «Черноморцем» в УПЛ (1:1).

К слову, в чемпионатах Украины Артем забил еще один мяч – 31 мая 2017 года в домашнем поединка «Днепра» с «Волынью». Но поскольку результат этой игры был аннулирован, и днепрянам засчитали техническое поражение – 0:3, то гол Довбика автоматически «списался» и в официальную статистику не вошел.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

100 голов в клубной карьере Артема Довбика