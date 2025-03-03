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Италия
03 марта 2025, 13:38 | Обновлено 03 марта 2025, 14:26
578
1

Довбик забил 100-й гол в клубной карьере

27-летний форвард «Ромы» забил юбилейный мяч в клубной карьере

03 марта 2025, 13:38 | Обновлено 03 марта 2025, 14:26
578
1
Довбик забил 100-й гол в клубной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол в матче с «Комо» (2:1) стал 100-м в клубной карьере 27-летнего форварда «Ромы» Артема Довбика. 49 мячей он забил в чемпионатах Украины, 24 – в чемпионатах Испании, 9 – в чемпионатах Италии, 8 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины, по 3 – в чемпионатах Дании и Кубке Италии. 54 раза Артем отличился за «Днепр-1», 24 – за «Жирону», 14 – за «Рому», 5 – за «Днепр», 2 – за «Сеннерйюск» и 1 – за «Мидтьюлланн».

На 100 голов Довбику понадобилось 232 матча (средняя результативность – 0,43), а во временном исчислении – без двух дней 8 лет, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он отпраздновал 4 марта 2017 года в домашнем поединке «Днепра» с «Черноморцем» в УПЛ (1:1).

К слову, в чемпионатах Украины Артем забил еще один мяч – 31 мая 2017 года в домашнем поединка «Днепра» с «Волынью». Но поскольку результат этой игры был аннулирован, и днепрянам засчитали техническое поражение – 0:3, то гол Довбика автоматически «списался» и в официальную статистику не вошел.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

100 голов в клубной карьере Артема Довбика

Сезон

Клуб Довбика

НЧ

НК

ЕК

Всего

2016/17

Днепр

5

-

-

5

2017/18

Мидтьюлланн

1

-

-

1

2019/20

Сеннерйюск

2

-

-

2

2020/21

Днепр-1

6

4

-

10

2021/22

Днепр-1

14

-

-

14

2022/23

Днепр-1

24

-

5

29

2023/24

Днепр-1

-

-

1

1

Жирона

24

-

-

24

2024/25

Рома

9

3

2

14

Итого

85

7

8

100

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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