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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Шаг за шагом приближаемся к своей цели»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 15:11 |
254
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Шаг за шагом приближаемся к своей цели»

Голкипер «Шахтера» поделился эмоциями от игры с «Александрией»

03 марта 2025, 15:11 |
254
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Шаг за шагом приближаемся к своей цели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

В матче 19-го тура «Шахтер» встречался с «Александрией» и одержал победу со счетом 3:0. Дублем отметился Георгий Судаков, еще один мяч на счету Эгиналду. Благодаря победе и осечке «Динамо», «Шахтер» сократил отставание от лидера до восьми очков. Впечатлениями от матча с «Александрией» поделился голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

– Дмитрий, поздравляем с победой! «Шахтер» завоевал важные и принципиальные очки в матче с «Александрией». Как прокомментируешь поединок?

– Очень тяжелая игра. Да, мы понимали всю ответственность, потому что могли приблизиться к лидерам – и хорошо, что так и произошло. В целом игра была сложной, «Александрия» – очень хорошая команда. Мы усердно готовились к ней, и то, что мы задумали, у нас получилось.

– Почему были два таких кардинально разных тайма?

– В первом тайме мы, так сказать, притирались, смотрели, а во втором тайме Мистер увидел, сделал замены – и не прогадал. Угадали с заменами, и они помогли изменить игру.

– В целом градус эмоций на поле был очень высоким. Что можешь сказать по этому поводу?

– Ну конечно, это такие матчи лобовые, еще и в этой гонке чемпионской. Люди за это и любят футбол – за такие эмоции и такие игры.

– Можно ли сказать, что теперь борьба за титул чемпиона Украины становится еще интереснее?

– Да, она и была интересна, а сейчас шаг за шагом приближаемся к своей цели.

– После этого матча чувствуется больше уверенности?

– У нас уверенность была всегда. Поэтому нам нужно еще больше работать, мы это понимаем, и не говорить пустых слов. Просто работать.

– Что самое важное в дальнейших поединках?

– Очки, конечно, и победы. Потому будем стараться и делать все, чтобы в каждом матче побеждать.

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Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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