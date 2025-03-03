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03 марта 2025, 13:29 |
85
0

Шесть матчей без голов. Русин сыграл 12 минут в поединке против Динамо З

«Хайдук» не сумел выйти на первое место в чемпионате

03 марта 2025, 13:29 |
85
0
Шесть матчей без голов. Русин сыграл 12 минут в поединке против Динамо З
ФК Хайдук. Назарий Русин

2 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Хорватии, в котором встретились «Динамо» (Загреб) и «Хайдук» (Сплит). Поединок закончился со счетом 2:2.

В первом тайме забивали только хозяева – сначала в чужие ворота, потом в свои. На 48-й минуте французский защитник Пьер-Габриэль вывел «Динамо» вперед. На 62-й минуте клуб из Загреба остался в меньшинстве из-за удаления Стефана Ристовски.

«Хайдук» воспользовался таким подарком и вырвал ничью в концовке встречи. На 90+9-й минуте защитник Галешич получил красную, оставив «Динамо» вдевятером.

В этом поединке на замену вышел форвард гостей Назарий Русин. Украинский футболист сыграл 12 минут, но результативными действиями не отметился.

Русин перебрался в «Хайдук» на правах аренды из английского «Сандерленда». Провел шесть матчей во всех турнирах, голов и ассистов на счету украинца пока нет.

В чемпионате Хорватии лидирует «Риека», в активе которой 46 баллов. В тройке лучших разместились «Хайдук» (45 очков) и «Динамо» Загреб (39).

Чемпионат Хорватии, 24-й тур. 2 марта

Динамо Загреб – Хайдук Сплит – 2:2

Голы: Батурина, 5, Пьер-Габриэль, 48 – Франьич, 31 (автогол), Кровинович, 90+1

Удаление: Ристовски, 62, Галешич, 90+9 (оба – Динамо)

Видеообзор матча:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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