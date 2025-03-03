Лига чемпионов03 марта 2025, 12:59 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Арсенал
4 марта в 22:00 состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
03 марта 2025, 12:59 |
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Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Арсеналом».
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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