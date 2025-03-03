Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Арсенал
Лига чемпионов
03 марта 2025, 12:59 |
32
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Арсенал

4 марта в 22:00 состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 12:59 |
32
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Арсенал
Reuters

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Арсеналом».

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

По теме:
Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Футбол | 03 марта 2025, 08:50 1
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону

Аргентинец решил продлить контракт с американским клубом

Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Теннис | 03 марта 2025, 02:27 3
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0

Эмма Наварро разгромила Эмилиану Аранго в решающем поединке турнира WTA 500 в Мериде

САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03.03.2025, 08:23
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
«Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо
Футбол | 03.03.2025, 12:54
«Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо
«Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо
Яремчук вышел на замену. Олимпиакос одолел главного конкурента
Футбол | 03.03.2025, 10:20
Яремчук вышел на замену. Олимпиакос одолел главного конкурента
Яремчук вышел на замену. Олимпиакос одолел главного конкурента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 55
Футбол
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 78
Война
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
01.03.2025, 21:20 5
Бокс
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем