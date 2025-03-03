4 марта в 22:00 в Мадриде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби между командами «Реал» и «Атлетико».

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На 12 марта в Мадриде на стадионе «Метрополитано» запланирован ответный поединок

В четвертьфинале лучшая мадридская команды сыграет с ПСВ Эйндховен или Арсеналом из Лондона.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.