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Лига чемпионов
03 марта 2025, 12:57 | Обновлено 03 марта 2025, 12:59
140
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

4 марта в 22:00 в Мадриде пройдет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 12:57 | Обновлено 03 марта 2025, 12:59
140
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта в 22:00 в Мадриде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби между командами «Реал» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12 марта в Мадриде на стадионе «Метрополитано» запланирован ответный поединок

В четвертьфинале лучшая мадридская команды сыграет с ПСВ Эйндховен или Арсеналом из Лондона.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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