Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
4 марта в 22:00 в Мадриде пройдет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов
4 марта в 22:00 в Мадриде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби между командами «Реал» и «Атлетико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 12 марта в Мадриде на стадионе «Метрополитано» запланирован ответный поединок
В четвертьфинале лучшая мадридская команды сыграет с ПСВ Эйндховен или Арсеналом из Лондона.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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