Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Динамо, который выступает в аренде, забил первый гол за 16 матчей
Другие новости
03 марта 2025, 13:01 |
383
0

Легионер Динамо, который выступает в аренде, забил первый гол за 16 матчей

Джастин Лонвейк помог «Виборгу» победить в чемпионате

03 марта 2025, 13:01 |
383
0
Легионер Динамо, который выступает в аренде, забил первый гол за 16 матчей
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

2 марта состоялся матч 20-го тура чемпионата Дании, в котором «Виборг» одолел «Вайле» со счетом 3:1.

Все голы хозяев были забиты в первом тайме, а второй мяч на свой счет записал полузащитник из Суринама Джастин Лонвейк. Контракт этого футболиста принадлежит киевскому «Динамо», но до 30 июня 2025 года он будет выступать на правах аренды за клуб из Дании.

В текущем сезоне Лонвейк провел за «Виборг» 16 матчей во всех турнирах и гол, забитый в 20-м туре, стал для него дебютным за первую команду.

«Виборг» набрал 24 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Вайле» – 10 очков, клуб занимает 12-е, последнее, место в чемпионате.

Чемпионат Дании, 20-й тур. 2 марта

Виборг – Вайле – 3:1

Голы: Ренато, 14, Лонвейк, 32, Нжо, 44 – Онугха, 52

Видеообзор матча:

По теме:
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский не был выдающимся оратором»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве и пропало желание смотреть матч»
Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
чемпионат Дании по футболу Виборг Вайле Динамо Киев Джастин Лонвейк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
Футбол | 02 марта 2025, 15:30 10
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила

Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Футбол | 02 марта 2025, 20:52 13
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо

Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка

«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
Футбол | 03.03.2025, 09:45
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03.03.2025, 08:23
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Ничья от Динамо, разгром от Шахтера, провал от Кривбасса
Футбол | 03.03.2025, 12:11
Ничья от Динамо, разгром от Шахтера, провал от Кривбасса
Ничья от Динамо, разгром от Шахтера, провал от Кривбасса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
01.03.2025, 21:20 5
Бокс
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 7
Футбол
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
01.03.2025, 19:15 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
01.03.2025, 17:23 8
Футбол
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем