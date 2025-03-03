Легионер Динамо, который выступает в аренде, забил первый гол за 16 матчей

2 марта состоялся матч 20-го тура чемпионата Дании, в котором «Виборг» одолел «Вайле» со счетом 3:1.

Все голы хозяев были забиты в первом тайме, а второй мяч на свой счет записал полузащитник из Суринама Джастин Лонвейк. Контракт этого футболиста принадлежит киевскому «Динамо», но до 30 июня 2025 года он будет выступать на правах аренды за клуб из Дании.

В текущем сезоне Лонвейк провел за «Виборг» 16 матчей во всех турнирах и гол, забитый в 20-м туре, стал для него дебютным за первую команду.

«Виборг» набрал 24 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Вайле» – 10 очков, клуб занимает 12-е, последнее, место в чемпионате.

Чемпионат Дании, 20-й тур. 2 марта

Виборг – Вайле – 3:1

Голы: Ренато, 14, Лонвейк, 32, Нжо, 44 – Онугха, 52

Видеообзор матча: