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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 11:47 | Обновлено 03 марта 2025, 12:19
207
0

«Немного по-другому играли». Яцык объяснил, благодаря чему Заря одолела Рух

Александр стал автором первого гола в матче

03 марта 2025, 11:47 | Обновлено 03 марта 2025, 12:19
207
0
«Немного по-другому играли». Яцык объяснил, благодаря чему Заря одолела Рух
Instagram. Александр Яцык

Игрок луганской «Зари» Александр Яцык поделился эмоциями после сухой победы в 19-м туре УПЛ над львовским «Движением» (2:0). К тому же футболист отметился полезным действием в матче и стал автором первого забитого мяча.

– После поражения в Александрии настроение у тебя и футболистов «Зари» было не очень хорошее?

– Конечно. Проигрывать никто не хочет. Мы собрались с ребятами, поговорили и вышли на игру с Движением с двойной мотивацией.

– Уже на третьей минуте встречи ты открыл счет.

– Пошла наша атака, и я почувствовал, что нужно добежать до вратарской. После одного удара мяч отскочил ко мне, и я смог поразить ворота соперника.

– После того, как «Заря» повела в счете, инициативу в первом тайме перехватило «Рух». Почему так вышло?

– Мы немного по-другому начали играть, используя короткие и средние передачи. До 15-й минуты мы играли преимущественно, используя длинные передачи. Нужно смотреть все на теории и делать выводы.

– В перерыве много было указаний от Бартуловича?

– Были некоторые изменения. Думаю, мы с правильным настроением вышли на вторую половину матча и грамотно сыграли по счету. Ну а окончательный счет установил Филипп Будковский.

– Как тебе игра ваших новичков – Попары и Белоцерковца?

– Они нам помогут. Уже в двух стартовых играх они выходили в стартовом составе, рассчитывают на них.

– Ты многих игроков «Руха» знаешь лично?

– Да. Практически с половиной команды я знаком. Все мы играем в юношеских сборных Украины. После окончания сегодняшнего матча они говорили мне, что нам повезло. Я им говорю, вспомните первый матч во Львове, где было непонятно судейство и «Рух» выиграл.

– А сегодня арбитраж был нормальным?

– Полностью. В общем, вопросов не было. Единственное, мы немного надавили на рефери, чтобы он отправился посмотреть на VAR в эпизоде, когда забивали гости.

– Сейчас «Заря» находится на 8-м месте в турнирной таблице, отставая от еврокубкового 4-го места на шесть очков. Есть еще шансы в «Заре» пробиться в Европу?

– А вы посмотрите на результаты игр 19-ва тура. Все теряют очки, все команды сейчас равны в УПЛ. Ворскла хорошо сыграла с "Динамо". В Киеве была равная игра. Сегодня Кривбасс проиграл Ингульцу со счетом 0:2. Много матчей, где победители не побеждают.

– Это может быть из-за пресловутого весеннего футбола?

– Сначала всем тяжело.

– У тебя арендное соглашение с «Зарей» завершается в июне? Ты возвращаешься в киевское «Динамо»?

– Я еще не знаю. Пока нет никакой дополнительной информации на этот счет.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Александр Яцык
Андрей Витренко Источник
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