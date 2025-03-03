Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский не был выдающимся оратором»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о периоде карьеры, когда играл под руководством легендарного наставника Валерия Лобановского:

«В конце 90-х не было столько информации, как сегодня. Все эти аналитические платформы, которые могут по косточкам разобрать каждого футболиста, его игру. Тогда мы смотрели записи матчей «Реала», которые были сняты не на 30, а на три камеры, которые стояли на Сантьяго Бернабеу.

Лобановский верил в нас и заставил нас самих поверить в себя, что нам по силам победить «Реал». У нас тогда была своя философия, дававшая результат. Это была еще та научная концепция конца 70-80 годов, когда «Динамо» выигрывало Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Валерий Васильевич гнул свою линию, придерживался своей философии.

Знаете, вообще Лобановский не являлся выдающимся оратором. Он почти никогда не был эмоционален в раздевалке. Был спокоен. И вот его взвешенность, спокойствие, уверенность передавалась и команде.

Я повторюсь: считаю, что тогда у нас был очень классный командный дух, высокое индивидуальное мастерство всех футболистов и вера в собственные силы. И, конечно же, тренерский гений Лобановского двигал «Динамо» к тем победам», – вспомнил Хацкевич.

В сезоне 1998/99 киевский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил немецкой «Баварии» (3:3, 0:1). На стадии 1/4 финала «Динамо» одолело мадридский «Реал» – 1:1, 2:0.