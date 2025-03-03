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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский не был выдающимся оратором»
Лига чемпионов
03 марта 2025, 12:49 |
389
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский не был выдающимся оратором»

Экс-футболист «Динамо» рассказал об игре киевского клуба под руководством легендарного наставника

03 марта 2025, 12:49 |
389
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский не был выдающимся оратором»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Лобановский

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о периоде карьеры, когда играл под руководством легендарного наставника Валерия Лобановского:

«В конце 90-х не было столько информации, как сегодня. Все эти аналитические платформы, которые могут по косточкам разобрать каждого футболиста, его игру. Тогда мы смотрели записи матчей «Реала», которые были сняты не на 30, а на три камеры, которые стояли на Сантьяго Бернабеу.

Лобановский верил в нас и заставил нас самих поверить в себя, что нам по силам победить «Реал». У нас тогда была своя философия, дававшая результат. Это была еще та научная концепция конца 70-80 годов, когда «Динамо» выигрывало Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Валерий Васильевич гнул свою линию, придерживался своей философии.

Знаете, вообще Лобановский не являлся выдающимся оратором. Он почти никогда не был эмоционален в раздевалке. Был спокоен. И вот его взвешенность, спокойствие, уверенность передавалась и команде.

Я повторюсь: считаю, что тогда у нас был очень классный командный дух, высокое индивидуальное мастерство всех футболистов и вера в собственные силы. И, конечно же, тренерский гений Лобановского двигал «Динамо» к тем победам», – вспомнил Хацкевич.

В сезоне 1998/99 киевский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил немецкой «Баварии» (3:3, 0:1). На стадии 1/4 финала «Динамо» одолело мадридский «Реал» – 1:1, 2:0.

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Лига чемпионов Динамо Киев Валерий Лобановский Александр Хацкевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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