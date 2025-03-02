ВИДЕО. Гол на 90+8-й. Харатин реализовал пенальти в матче с Колосом

В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».

Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.

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На 8-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник хозяев поля Игорь Харатин реализовал пенальти. Счет на табло – 2:1