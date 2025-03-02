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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 19:58 | Обновлено 02 марта 2025, 20:25
280
0

ВИДЕО. Гол на 90+8-й. Харатин реализовал пенальти в матче с Колосом

Украинский полузащитник забил в ворота бывшей команды

02 марта 2025, 19:58 | Обновлено 02 марта 2025, 20:25
280
0
ВИДЕО. Гол на 90+8-й. Харатин реализовал пенальти в матче с Колосом
НК Верес. Игорь Харатин

В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».

Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник хозяев поля Игорь Харатин реализовал пенальти. Счет на табло – 2:1

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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