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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 18:19 | Обновлено 02 марта 2025, 18:33
396
0

ВИДЕО. Нелепый автогол. Верес вышел вперед в матче с Колосом

После попадания мяча в ногу Илира Красничи мяч оказался в сетке ворот

02 марта 2025, 18:19 | Обновлено 02 марта 2025, 18:33
396
0
ВИДЕО. Нелепый автогол. Верес вышел вперед в матче с Колосом
ФК Верес

В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».

Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте после попадания мяча в ногу защитника гостей Илира Красничи мяч оказался в воротах «Колоса». Счет на табло – 1:0 в пользу «Вереса».

❗️ ВИДЕО. Нелепый автогол. Верес вышел вперед в матче с Колосом

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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