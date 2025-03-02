Украина. Премьер лига02 марта 2025, 18:19 | Обновлено 02 марта 2025, 18:33
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ВИДЕО. Нелепый автогол. Верес вышел вперед в матче с Колосом
После попадания мяча в ногу Илира Красничи мяч оказался в сетке ворот
02 марта 2025, 18:19 | Обновлено 02 марта 2025, 18:33
396
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В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».
Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.
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На 6-й минуте после попадания мяча в ногу защитника гостей Илира Красничи мяч оказался в воротах «Колоса». Счет на табло – 1:0 в пользу «Вереса».
❗️ ВИДЕО. Нелепый автогол. Верес вышел вперед в матче с Колосом
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