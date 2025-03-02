Есть ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч с Комо

В воскресенье, 2 марта, пройдет матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Главный тренер хозяев определился со стартовым составом команды. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовый состав «Ромы» на матч с «Комо»: