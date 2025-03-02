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Италия
02 марта 2025, 18:24 | Обновлено 02 марта 2025, 19:12
1870
0

Есть ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч с Комо

Матч 27-го тура Серии А начнется в 19:00 по киевскому времени

02 марта 2025, 18:24 | Обновлено 02 марта 2025, 19:12
1870
0
Есть ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч с Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 2 марта, пройдет матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер хозяев определился со стартовым составом команды. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовый состав «Ромы» на матч с «Комо»:

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Серия A Рома Рим Комо чемпионат Италии по футболу Артем Довбик стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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