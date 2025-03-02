Хомченовский провел 250-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ капитан криворожцев дебютировал 7 августа 2010 года
Матч с «Ингульцом» (0:2) стал 250-м для 34-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины. 184 встречи он отыграл в УПЛ за «Зарю» и 66 – за «Кривбасс».
В гвардейский «Клуб 250» Дмитрий вошел через 14 лет 206 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 7 августа 2010 года в гостевом поединке криворожцев с «Оболонью» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Хомченовского
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
07.08.2010
|
Кривбасс
|
Оболонь
|
1:1 (г)
|
50-й
|
05.04.2013
|
Заря
|
Черноморец
|
1:1 (д)
|
100-й
|
28.02.2015
|
Заря
|
Олимпик
|
5:1 (д)
|
150-й
|
22.02.2020
|
Заря
|
Мариуполь
|
2:1 (г)
|
200-й
|
18.10.2022
|
Кривбасс
|
Александрия
|
0:2 (г)
|
250-й
|
01.03.2025
|
Кривбасс
|
Ингулец
|
0:2 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки разгромили Александрию, воспользовавшись осечкой лидера
Сабо сегодня исполнилось 85 лет