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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 17:32 | Обновлено 02 марта 2025, 17:37
29
0

Хомченовский провел 250-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ капитан криворожцев дебютировал 7 августа 2010 года

02 марта 2025, 17:32 | Обновлено 02 марта 2025, 17:37
29
0
Хомченовский провел 250-й матч в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Матч с «Ингульцом» (0:2) стал 250-м для 34-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины. 184 встречи он отыграл в УПЛ за «Зарю» и 66 – за «Кривбасс».

В гвардейский «Клуб 250» Дмитрий вошел через 14 лет 206 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 7 августа 2010 года в гостевом поединке криворожцев с «Оболонью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Хомченовского

Соперник

Счет

1-й

07.08.2010

Кривбасс

Оболонь

1:1 (г)

50-й

05.04.2013

Заря

Черноморец

1:1 (д)

100-й

28.02.2015

Заря

Олимпик

5:1 (д)

150-й

22.02.2020

Заря

Мариуполь

2:1 (г)

200-й

18.10.2022

Кривбасс

Александрия

0:2 (г)

250-й

01.03.2025

Кривбасс

Ингулец

0:2 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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