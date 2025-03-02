Хомченовский провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч с «Ингульцом» (0:2) стал 250-м для 34-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины. 184 встречи он отыграл в УПЛ за «Зарю» и 66 – за «Кривбасс».

В гвардейский «Клуб 250» Дмитрий вошел через 14 лет 206 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 7 августа 2010 года в гостевом поединке криворожцев с «Оболонью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины