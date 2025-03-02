Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ
Наставник «Кривбасса» провел 350-й матч в украинской тренерской карьере
Матч с «Ингульцом» (0:2) стал 350-м в украинской тренерской карьере наставника бело-красно-черных Юрия Вернидуба. Он стал 7-м тренером, достигшим этого рубежа за годы независимости.
297 встреч Вернидуб провел в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 23 – в Кубке Украины. В 266 играх он возглавлял «Зарю» и в 84-х - «Кривбасс». Под руководством юбиляра луганчане и криворожцы одержали в общей сложности 143 победы, 85 встреч завершили вничью, 122 проиграли, 471 мяч забили, 415 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры украинских команд, проведшие наибольшее количество матчей за годы независимости
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь, Карпаты, Подолье,
|
793
|
622
|
88
|
-
|
79
|
4
|
|
|
Кривбасс, Металлург З, Металлист,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Днепр, Карпаты (2020)
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер, Динамо
|
690
|
432
|
76
|
13
|
169
|
-
|
3.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр, Динамо, Таврия,
|
631
|
548
|
57
|
1
|
22
|
3
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Автомобилист, Динамо, Верес, ЦСКА,
|
395
|
293
|
59
|
-
|
6
|
37
|
|
|
Металлист, Металлург З, Таврия
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь, Подолье, Металлург З
|
394
|
340
|
54
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер, Кремень, Металлург З,
|
360
|
297
|
50
|
-
|
13
|
-
|
|
|
Карпаты, Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря, Кривбасс
|
350
|
297
|
23
|
-
|
30
|
-
|
8.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс, Металлург З, МФК Металлург З
|
317
|
273
|
38
|
-
|
6
|
-
|
9.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье, Александрия, Карпаты, Минай
|
304
|
265
|
27
|
-
|
12
|
-
|
10.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д, Черноморец, Ильичевец, Таврия
|
296
|
257
|
33
|
-
|
6
|
-
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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