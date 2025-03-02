Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ

Матч с «Ингульцом» (0:2) стал 350-м в украинской тренерской карьере наставника бело-красно-черных Юрия Вернидуба. Он стал 7-м тренером, достигшим этого рубежа за годы независимости.

297 встреч Вернидуб провел в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 23 – в Кубке Украины. В 266 играх он возглавлял «Зарю» и в 84-х - «Кривбасс». Под руководством юбиляра луганчане и криворожцы одержали в общей сложности 143 победы, 85 встреч завершили вничью, 122 проиграли, 471 мяч забили, 415 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских команд, проведшие наибольшее количество матчей за годы независимости

Тренер Клубы Всего ЧУ КУ СК ЕК СУ 1. Мирон МАРКЕВИЧ Волынь, Карпаты, Подолье, 793 622 88 - 79 4 Кривбасс, Металлург З, Металлист, Днепр, Карпаты (2020) 2. Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер, Динамо 690 432 76 13 169 - 3. Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо, Таврия, 631 548 57 1 22 3 Ильичевец, Ворскла 4. Михаил ФОМЕНКО Автомобилист, Динамо, Верес, ЦСКА, 395 293 59 - 6 37 Металлист, Металлург З, Таврия 5. Виталий КВАРЦЯНЫЙ Волынь, Подолье, Металлург З 394 340 54 - - - 6. Валерий ЯРЕМЧЕНКО Шахтер, Кремень, Металлург З, 360 297 50 - 13 - Карпаты, Ильичевец 7. Юрий ВЕРНИДУБ Заря, Кривбасс 350 297 23 - 30 - 8. Олег ТАРАН Кривбасс, Металлург З, МФК Металлург З 317 273 38 - 6 - 9. Владимир ШАРАН Закарпатье, Александрия, Карпаты, Минай 304 265 27 - 12 - 10. Семен АЛЬТМАН Металлург Д, Черноморец, Ильичевец, Таврия 296 257 33 - 6 -

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.