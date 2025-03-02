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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 17:18 | Обновлено 02 марта 2025, 17:26
161
1

Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ

Наставник «Кривбасса» провел 350-й матч в украинской тренерской карьере

02 марта 2025, 17:18 | Обновлено 02 марта 2025, 17:26
161
1
Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Матч с «Ингульцом» (0:2) стал 350-м в украинской тренерской карьере наставника бело-красно-черных Юрия Вернидуба. Он стал 7-м тренером, достигшим этого рубежа за годы независимости.

297 встреч Вернидуб провел в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 23 – в Кубке Украины. В 266 играх он возглавлял «Зарю» и в 84-х - «Кривбасс». Под руководством юбиляра луганчане и криворожцы одержали в общей сложности 143 победы, 85 встреч завершили вничью, 122 проиграли, 471 мяч забили, 415 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских команд, проведшие наибольшее количество матчей за годы независимости

Тренер

Клубы

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь, Карпаты, Подолье,

793

622

88

-

79

4

Кривбасс, Металлург З, Металлист,

Днепр, Карпаты (2020)

2.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

690

432

76

13

169

-

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо, Таврия,

631

548

57

1

22

3

Ильичевец, Ворскла

4.

Михаил ФОМЕНКО

Автомобилист, Динамо, Верес, ЦСКА,

395

293

59

-

6

37

Металлист, Металлург З, Таврия

5.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь, Подолье, Металлург З

394

340

54

-

-

-

6.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер, Кремень, Металлург З,

360

297

50

-

13

-

Карпаты, Ильичевец

7.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря, Кривбасс

350

297

23

-

30

-

8.

Олег ТАРАН

Кривбасс, Металлург З, МФК Металлург З

317

273

38

-

6

-

9.

Владимир ШАРАН

Закарпатье, Александрия, Карпаты, Минай

304

265

27

-

12

-

10.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д, Черноморец, Ильичевец, Таврия

296

257

33

-

6

-

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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apepa
Мирона уже никто никогда не догонит! Легенда!
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