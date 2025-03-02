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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 17:18 |
260
0

Стали известны стартовые составы матча Верес – Колос

Команды встретятся в матче 19-го тура УПЛ

02 марта 2025, 17:18 |
260
0
Стали известны стартовые составы матча Верес – Колос
ФК Верес. Стадион Авангард

В воскресенье, 2 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

В прошлом туре «Верес» уверенно победил «Кривбасс» со счетом 3:0. «Колос» уступил „Черноморцу“ 1:2.

Главные тренеры команды определились с основными составами.

Верес: Кожухар, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Шарай, Дахновский, Годя, Гайдучик

Колос: Пахолюк, Владой, Красничи, Бондаренко, Козик, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Алефиренко, Ковталюк

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Колос Ковалевка Верес - Колос стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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