На 33-м году жизни скончался бывший полузащитник Ювентуса и Гранады

На 33-м году жизни скончался испанский бывший полузащитник «Ювентуса» Нико Идальго.

Идальго родился в Мотриле и начал свой путь в местной команде, которая выступала в Сегунде B.

В 2012 году он подписал контракт с «Гранадой», где в течение двух сезонов играл за дублирующий состав. Именно из «Гранады» футболиста приобрел «Ювентус», заключив сделку с обратной арендой в испанский клуб.

Таким образом, Идальго провел еще один сезон в составе «Гранады».

В Турине он не смог закрепиться в основном составе, поэтому регулярно отправлялся в аренду в испанские клубы. Два сезона отыграл в «Кадисе», а затем перешел в «Расинг» (Сантандер), где провел два полноценных сезона.

В 2020 году футболист подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона – «Эстремадурой». Сообщается, что именно в этом клубе он узнал о страшном диагнозе - рак легких.

Идальго боролся с болезнью почти пять лет, но недуг взял верх.