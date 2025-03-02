На 33-м году жизни скончался бывший полузащитник Ювентуса и Гранады
Испанец Нико Хидальго долгое время лечился от онкологической болезни
На 33-м году жизни скончался испанский бывший полузащитник «Ювентуса» Нико Идальго.
Идальго родился в Мотриле и начал свой путь в местной команде, которая выступала в Сегунде B.
В 2012 году он подписал контракт с «Гранадой», где в течение двух сезонов играл за дублирующий состав. Именно из «Гранады» футболиста приобрел «Ювентус», заключив сделку с обратной арендой в испанский клуб.
Таким образом, Идальго провел еще один сезон в составе «Гранады».
В Турине он не смог закрепиться в основном составе, поэтому регулярно отправлялся в аренду в испанские клубы. Два сезона отыграл в «Кадисе», а затем перешел в «Расинг» (Сантандер), где провел два полноценных сезона.
В 2020 году футболист подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона – «Эстремадурой». Сообщается, что именно в этом клубе он узнал о страшном диагнозе - рак легких.
Идальго боролся с болезнью почти пять лет, но недуг взял верх.
⚫️ El Real Racing Club, consternado por el fallecimiento de su exfutbolista Nico Hidalgo https://t.co/e9qlLMh7WV pic.twitter.com/nrVGBTiat7— Real Racing Club (@realracingclub) March 1, 2025
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