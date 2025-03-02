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Испания
02 марта 2025, 13:20 | Обновлено 02 марта 2025, 14:27
1804
2

На 33-м году жизни скончался бывший полузащитник Ювентуса и Гранады

Испанец Нико Хидальго долгое время лечился от онкологической болезни

02 марта 2025, 13:20 | Обновлено 02 марта 2025, 14:27
1804
2
На 33-м году жизни скончался бывший полузащитник Ювентуса и Гранады
goal.com

На 33-м году жизни скончался испанский бывший полузащитник «Ювентуса» Нико Идальго.

Идальго родился в Мотриле и начал свой путь в местной команде, которая выступала в Сегунде B.

В 2012 году он подписал контракт с «Гранадой», где в течение двух сезонов играл за дублирующий состав. Именно из «Гранады» футболиста приобрел «Ювентус», заключив сделку с обратной арендой в испанский клуб.

Таким образом, Идальго провел еще один сезон в составе «Гранады».

В Турине он не смог закрепиться в основном составе, поэтому регулярно отправлялся в аренду в испанские клубы. Два сезона отыграл в «Кадисе», а затем перешел в «Расинг» (Сантандер), где провел два полноценных сезона.

В 2020 году футболист подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона – «Эстремадурой». Сообщается, что именно в этом клубе он узнал о страшном диагнозе - рак легких.

Идальго боролся с болезнью почти пять лет, но недуг взял верх.

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чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Ювентус Гранада Расинг Сантандер Кадис
Александр Сильченко Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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DaVinci
Не розумію, чому вони так довго лікуються... Я майже рік лікувався і вилікувався від цієї зарази...
В будь-якому випадку, хай спочиває з миром хлопчина. Йому і так не легко було в останні роки 
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0
pol-55
5років,*білі халати*в +++.
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