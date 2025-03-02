Матч Ингулец – Кривбасс снова перенесен. Игра должна была пройти день назад

2 марта состоится перенесенный матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сойдутся «Ингулец» и «Кривбасс».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но стартовый свисток пришлось отложить на 13:15 из-за воздушной тревоги, которая закончились лишь несколько минут назад.

Интересно, что игра должна была состояться еще 1 марта, но была перенесена на следующий день из-за затянувшейся воздушной тревоги.

«Ингулец» набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее, место в чемпионате. «Кривбасс» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 31 очко.