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  4. Матч Ингулец – Кривбасс снова перенесен. Игра должна была пройти день назад
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 12:35 |
1102
1

Матч Ингулец – Кривбасс снова перенесен. Игра должна была пройти день назад

Начало перенесенного поединка 19-го тура УПЛ отложено на 15 минут

02 марта 2025, 12:35 |
1102
1
Матч Ингулец – Кривбасс снова перенесен. Игра должна была пройти день назад
УПЛ

2 марта состоится перенесенный матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сойдутся «Ингулец» и «Кривбасс».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но стартовый свисток пришлось отложить на 13:15 из-за воздушной тревоги, которая закончились лишь несколько минут назад.

Интересно, что игра должна была состояться еще 1 марта, но была перенесена на следующий день из-за затянувшейся воздушной тревоги.

«Ингулец» набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее, место в чемпионате. «Кривбасс» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 31 очко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Кривбасс перенос матчей воздушная тревога
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Gargantua81
видимо перед матчем планируют ритуально на пионерской линейке поддержать ермаковского подопечного и сжечь чучело Трампа
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