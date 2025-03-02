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  4. Ингулец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 11:52 |
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Ингулец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Перенесенный матч 19-го тура УПЛ начнется в 13:00

02 марта 2025, 11:52 |
150
0
Ингулец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
УПЛ

2 марта состоится перенесенный матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сойдутся «Ингулец» и «Кривбасс».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Игра должна была состояться еще 1 марта, но была перенесена из-за длительной воздушной тревоги.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

«Ингулец» набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее, место в чемпионате. «Кривбасс» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 31 очко.

Стартовые составы на матч Ингулец – Кривбасс

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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