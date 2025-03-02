СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта

В воскресенье, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Рух

2.14 – 3.48 – 3.61

17:15 Барселона – Реал Сосьедад

1.28 – 6.56 – 12.70

18:30 Манчестер Юнайтед – Фулхэм

2.51 – 3.69 – 2.81

21:45 Милан – Лацио

2.12 – 3.68

КИБЕРСПОРТ

19:00 paiN Gaming – M80

1.40 – 3.03