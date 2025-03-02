Другие новости02 марта 2025, 06:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
02 марта 2025, 06:25 |
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В воскресенье, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Заря – Рух
17:15 Барселона – Реал Сосьедад
18:30 Манчестер Юнайтед – Фулхэм
21:45 Милан – Лацио
КИБЕРСПОРТ
19:00 paiN Gaming – M80
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