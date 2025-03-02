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02 марта 2025, 06:25 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

02 марта 2025, 06:25 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В воскресенье, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Рух

Ggbet 2.14 – 3.48 – 3.61

17:15 Барселона – Реал Сосьедад

Ggbet 1.28 – 6.56 – 12.70

18:30 Манчестер Юнайтед – Фулхэм

Ggbet 2.51 – 3.69 – 2.81

21:45 Милан – Лацио

Ggbet 2.12 – 3.68

КИБЕРСПОРТ

19:00 paiN Gaming – M80

Ggbet 1.40 – 3.03

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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