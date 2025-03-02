Томаш Махач – Алехандро Давидович Фокина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько, Мексика.

В решающем поединке сойдутся Томаш Махач (Чехия, ATP 25) и Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 48). Время начала встречи – 05:10 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Махача.

Томаш во второй раз в карьере сыграет в финале на уровне АТР. Фокина проведет третий решающий поединок.

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