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ATP
02 марта 2025, 05:10 | Обновлено 02 марта 2025, 05:17
16
0

Томаш Махач – Алехандро Давидович Фокина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Акапулько

02 марта 2025, 05:10 | Обновлено 02 марта 2025, 05:17
16
0
Томаш Махач – Алехандро Давидович Фокина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Томаш Махач и Алехандро Давидович Фокина

2 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько, Мексика.

В решающем поединке сойдутся Томаш Махач (Чехия, ATP 25) и Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 48). Время начала встречи – 05:10 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Махача.

Томаш во второй раз в карьере сыграет в финале на уровне АТР. Фокина проведет третий решающий поединок.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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