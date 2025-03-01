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  4. ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 19:54 | Обновлено 01 марта 2025, 20:05
680
0

ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча

Забили Эгиналду и Судаков

01 марта 2025, 19:54 | Обновлено 01 марта 2025, 20:05
680
0
ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

В субботу, 1 марта, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

На данный момент «Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ вторую строчку, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 36 пунктами занимает третье место.

На 90-й минуте счет в матче стал 2:0. Забил бразилец Эгиналду. Окончательно добил команду Ротаня Георгий Судаков, оформивший дубль на 90+4.

ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча

ГОЛ! Эгианлду, 90 мин, 2:0

ГОЛ! Судаков, 90+4 мин, 3:0

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Эгиналду чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Шахтер - Александрия
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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