ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча
Забили Эгиналду и Судаков
В субботу, 1 марта, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
На данный момент «Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ вторую строчку, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 36 пунктами занимает третье место.
На 90-й минуте счет в матче стал 2:0. Забил бразилец Эгиналду. Окончательно добил команду Ротаня Георгий Судаков, оформивший дубль на 90+4.
ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча
ГОЛ! Эгианлду, 90 мин, 2:0
ГОЛ! Судаков, 90+4 мин, 3:0
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