В субботу, 1 марта, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

На данный момент «Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ вторую строчку, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 36 пунктами занимает третье место.

На 90-й минуте счет в матче стал 2:0. Забил бразилец Эгиналду. Окончательно добил команду Ротаня Георгий Судаков, оформивший дубль на 90+4.

ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча

ГОЛ! Эгианлду, 90 мин, 2:0

ГОЛ! Судаков, 90+4 мин, 3:0