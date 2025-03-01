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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 19:42 | Обновлено 01 марта 2025, 19:45
649
0

ВИДЕО. Шахтер забил Александрии в конце матча. Отличился Судаков

«Горняки» вышли вперед в центральном матче УПЛ

01 марта 2025, 19:42 | Обновлено 01 марта 2025, 19:45
649
0
ВИДЕО. Шахтер забил Александрии в конце матча. Отличился Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В субботу, 1 марта, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

На данный момент «Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ вторую строчку, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 36 пунктами занимает третье место.

На 78-й минуте «горняки» открыли счет в матче. Автором гола стал звездный хавбек Георгий Судаков.

ВИДЕО. Шахтер забил Александрии в конце матча. Отличился Судаков

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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