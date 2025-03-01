Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Еще один топ-соперник. Таловеров сыграет против Манчестер Сити
Англия
01 марта 2025, 18:49 | Обновлено 01 марта 2025, 18:55
145
0

ФОТО. Еще один топ-соперник. Таловеров сыграет против Манчестер Сити

Украинец выйдет в основе

01 марта 2025, 18:49 | Обновлено 01 марта 2025, 18:55
145
0
ФОТО. Еще один топ-соперник. Таловеров сыграет против Манчестер Сити
ФК Плимут

В 19:45 начнется матч 5-го раунда Кубка Англии между Манчестер Сити и Плимутом. В составе гостей в основе выйдет украинский защитник Максим Таловеров.

Для игрока сборной Украины это вторая встреча с топ-соперником после недавнего перехода в команду Чемпионшипа.

В прошлом раунде Плимут выбил Ливерпуль.

По теме:
Игрок Престона оригинально отпраздновал гол в ворота Бернли
ВИДЕО. В Кубке Англии кипер влетел шипами в голову соперника. Игрока унесли
Кубок Англии. Странный разгром лидера Чемпионшипа, успех команды АПЛ
Максим Таловеров Плимут Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01 марта 2025, 09:37 43
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу

Илья Забарный раскритиковал президента США

Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Футбол | 01 марта 2025, 07:47 1
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны

Легендарный бразилец выделил Пеле

Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге
Футбол | 01.03.2025, 17:00
Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге
Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Бокс | 01.03.2025, 09:23
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
БЕЛЕНЮК: «Единственное, что хорошо делает Трамп – объединяет украинцев»
Война | 01.03.2025, 10:02
БЕЛЕНЮК: «Единственное, что хорошо делает Трамп – объединяет украинцев»
БЕЛЕНЮК: «Единственное, что хорошо делает Трамп – объединяет украинцев»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
28.02.2025, 17:48 10
Футбол
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
28.02.2025, 00:42 5
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 77
Война
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 19
Теннис
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем