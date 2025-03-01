Англия01 марта 2025, 18:49 | Обновлено 01 марта 2025, 18:55
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ФОТО. Еще один топ-соперник. Таловеров сыграет против Манчестер Сити
Украинец выйдет в основе
01 марта 2025, 18:49 | Обновлено 01 марта 2025, 18:55
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В 19:45 начнется матч 5-го раунда Кубка Англии между Манчестер Сити и Плимутом. В составе гостей в основе выйдет украинский защитник Максим Таловеров.
Для игрока сборной Украины это вторая встреча с топ-соперником после недавнего перехода в команду Чемпионшипа.
В прошлом раунде Плимут выбил Ливерпуль.
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