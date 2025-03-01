ФОТО. Еще один топ-соперник. Таловеров сыграет против Манчестер Сити

В 19:45 начнется матч 5-го раунда Кубка Англии между Манчестер Сити и Плимутом. В составе гостей в основе выйдет украинский защитник Максим Таловеров.

Для игрока сборной Украины это вторая встреча с топ-соперником после недавнего перехода в команду Чемпионшипа.

В прошлом раунде Плимут выбил Ливерпуль.