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  4. ФОТО. Не сдержался. Защитник Галатасарая заснул на скамейке запасных
Турция
01 марта 2025, 17:28 | Обновлено 01 марта 2025, 18:42
817
1

ФОТО. Не сдержался. Защитник Галатасарая заснул на скамейке запасных

Давинсон Санчес рассмешил болельщиков

01 марта 2025, 17:28 | Обновлено 01 марта 2025, 18:42
817
1
ФОТО. Не сдержался. Защитник Галатасарая заснул на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Давинсон Санчес

Колумбийский защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес из-за своей незаинтересованности попал в центр внимания в социальных сетях после матча третьего тура Кубка Турции против «Коньяспора».

Футболист начал поединок со скамейки запасных, надеясь, что сможет появиться на поле. Однако тренерский штаб решил по-другому, и защитник просидел игру на замене.

Обе команды продемонстрировали не лучшую игру, завершив поединок со счетом 0:0.

Такой ход событий не сильно удовлетворил футболиста, из-за чего Санчес заснул прямо на замене, что успели снять режиссеры матча.

ФОТО. Не сдержался. Защитник Галатасарая заснул на скамейке запасных

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фото Давинсон Санчес Галатасарай Коньяспор Кубок Турции по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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pol-55
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