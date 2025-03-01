Колумбийский защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес из-за своей незаинтересованности попал в центр внимания в социальных сетях после матча третьего тура Кубка Турции против «Коньяспора».

Футболист начал поединок со скамейки запасных, надеясь, что сможет появиться на поле. Однако тренерский штаб решил по-другому, и защитник просидел игру на замене.

Обе команды продемонстрировали не лучшую игру, завершив поединок со счетом 0:0.

Такой ход событий не сильно удовлетворил футболиста, из-за чего Санчес заснул прямо на замене, что успели снять режиссеры матча.

ФОТО. Не сдержался. Защитник Галатасарая заснул на скамейке запасных