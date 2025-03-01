ФОТО. Не сдержался. Защитник Галатасарая заснул на скамейке запасных
Давинсон Санчес рассмешил болельщиков
Колумбийский защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес из-за своей незаинтересованности попал в центр внимания в социальных сетях после матча третьего тура Кубка Турции против «Коньяспора».
Футболист начал поединок со скамейки запасных, надеясь, что сможет появиться на поле. Однако тренерский штаб решил по-другому, и защитник просидел игру на замене.
Обе команды продемонстрировали не лучшую игру, завершив поединок со счетом 0:0.
Такой ход событий не сильно удовлетворил футболиста, из-за чего Санчес заснул прямо на замене, что успели снять режиссеры матча.
ФОТО. Не сдержался. Защитник Галатасарая заснул на скамейке запасных
Davinson Sanchez kulübede uyuyakaldı. pic.twitter.com/yjxyKS5rGN— RED Wall (@reddwall) February 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристал Пэлас и Престон вышли в четвертьфинал
28 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины