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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 17:01 |
828
1

Известны составы на центральный матч тура УПЛ Шахтер – Александрия

Поединок начнется в 18:00 по Киеву

01 марта 2025, 17:01 |
828
1
Известны составы на центральный матч тура УПЛ Шахтер – Александрия
УПЛ

В субботу, 1 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

Шахтер: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Крыськив, Швед, Кевин, Траоре.

Александрия: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Цара, Шабанов, Безерра.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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New Zealander
Бля шо за склад знову?  Пушича у відставку за такий склад.
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