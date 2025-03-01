Известны составы на центральный матч тура УПЛ Шахтер – Александрия

В субботу, 1 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

Шахтер: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Крыськив, Швед, Кевин, Траоре.

Александрия: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Цара, Шабанов, Безерра.

