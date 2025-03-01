Известны составы на центральный матч тура УПЛ Шахтер – Александрия
Поединок начнется в 18:00 по Киеву
В субботу, 1 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
Шахтер: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Крыськив, Швед, Кевин, Траоре.
Александрия: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Цара, Шабанов, Безерра.
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