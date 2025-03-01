Испания01 марта 2025, 16:41 | Обновлено 01 марта 2025, 16:45
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ВИДЕО. Цыганков в огне. Украинец к голу добавил ассист
Виктор набрал неплохую форму
01 марта 2025, 16:41 | Обновлено 01 марта 2025, 16:45
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В матче чемпионата Испании Жирона, уступая Сельте 1:2, на 68-й минуте сумела сравнять счет, а гол забил Янхель Эррера.
Результативную передачу сделал Виктор Цыганков, а его партнер точно пробил головой после подачи углового. Для украинского хавбека это четвертая результативная передача в сезоне.
Ранее в матче Цыганков забил гол, отметившись точным ударом впервые с августа.
Жирона находится на серии из трех поражений.
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