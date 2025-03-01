ВИДЕО. Цыганков в огне. Украинец к голу добавил ассист

В матче чемпионата Испании Жирона, уступая Сельте 1:2, на 68-й минуте сумела сравнять счет, а гол забил Янхель Эррера.

Результативную передачу сделал Виктор Цыганков, а его партнер точно пробил головой после подачи углового. Для украинского хавбека это четвертая результативная передача в сезоне.

Ранее в матче Цыганков забил гол, отметившись точным ударом впервые с августа.

Жирона находится на серии из трех поражений.