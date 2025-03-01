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Испания
01 марта 2025, 16:41 | Обновлено 01 марта 2025, 16:45
909
1

ВИДЕО. Цыганков в огне. Украинец к голу добавил ассист

Виктор набрал неплохую форму

01 марта 2025, 16:41 | Обновлено 01 марта 2025, 16:45
909
1
ВИДЕО. Цыганков в огне. Украинец к голу добавил ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании Жирона, уступая Сельте 1:2, на 68-й минуте сумела сравнять счет, а гол забил Янхель Эррера.

Результативную передачу сделал Виктор Цыганков, а его партнер точно пробил головой после подачи углового. Для украинского хавбека это четвертая результативная передача в сезоне.

Ранее в матче Цыганков забил гол, отметившись точным ударом впервые с августа.

Жирона находится на серии из трех поражений.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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