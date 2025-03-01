Италия01 марта 2025, 15:08 |
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Пропустил три матча. В Роме приняли решение по поводу Довбика
Украинский форвард вернулся в заявку
01 марта 2025, 15:08 |
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Рома опубликовала список игроков на воскресный матч ближайшего тура чемпионата Италии против Комо. Наставник Клаудио Раньери вернул в заявку украинского форварда Артема Довбика.
Артем пропустил три последних встречи из-за травмы, а в Италии начали обсуждать, может ли нападающий потерять место в основе из-за уверенной игры конкурента Эльдора Шомуродова.
Довбик в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.
Последний на этот момент гол игрок забил 5 февраля в ворота Милана.
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Комментарии 1
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Зато в сборной для него место гарантировано в основе...пусть доказвает силу на поле,если нет -- отдыхай дальше.Узбек свой шанс ценит и использует сполна в отличии от этого телепня.
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