Пропустил три матча. В Роме приняли решение по поводу Довбика

Рома опубликовала список игроков на воскресный матч ближайшего тура чемпионата Италии против Комо. Наставник Клаудио Раньери вернул в заявку украинского форварда Артема Довбика.

Артем пропустил три последних встречи из-за травмы, а в Италии начали обсуждать, может ли нападающий потерять место в основе из-за уверенной игры конкурента Эльдора Шомуродова.

Довбик в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

Последний на этот момент гол игрок забил 5 февраля в ворота Милана.