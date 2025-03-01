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  4. Цыганков сыграет с первых минут. Стартовые составы на матч Жирона – Сельта
Испания
01 марта 2025, 14:13 |
37
1

Цыганков сыграет с первых минут. Стартовые составы на матч Жирона – Сельта

Поединок 26-го тура испанской Ла Лиги состоится 1 марта

01 марта 2025, 14:13 |
37
1
Цыганков сыграет с первых минут. Стартовые составы на матч Жирона – Сельта
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

1 марта состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся «Жирона» и «Сельта».

Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

«Жирона» набрала 31 балл и занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе «Сельты» – 32 очка, клуб разместился на десятой позиции.

Стартовые составы матча Жирона – Сельта

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Сельта Виктор Цыганков стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Добре, що у Циганкова є ігрова практика перед матчами збірної. З Бельгією буде важко, але шансі є
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