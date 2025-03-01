Цыганков сыграет с первых минут. Стартовые составы на матч Жирона – Сельта

1 марта состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся «Жирона» и «Сельта».

Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

«Жирона» набрала 31 балл и занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе «Сельты» – 32 очка, клуб разместился на десятой позиции.

Стартовые составы матча Жирона – Сельта