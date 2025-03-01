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Азартные игры
01 марта 2025, 12:10 | Обновлено 01 марта 2025, 12:37
38
0

Coral стал официальным партнером Birmingham City

Брендирование стадиона и фан-активности станут частью сотрудничества

01 марта 2025, 12:10 | Обновлено 01 марта 2025, 12:37
38
0
Coral стал официальным партнером Birmingham City
Facts.net

Букмекерская компания Coral заключила многолетнее соглашение с футбольным клубом Birmingham City, став официальным партнером по ставкам в Великобритании.

В рамках сотрудничества Coral получит брендирование на стадионе St Andrew's, а также будет участвовать в фан-активностях клуба, включая спонсорство ворот и мероприятия в фан-парке.

Руководство клуба и представители Coral подчеркнули общие ценности и стремление создавать яркие впечатления для болельщиков.

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Александр Гринник Источник
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