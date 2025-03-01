Coral стал официальным партнером Birmingham City
Брендирование стадиона и фан-активности станут частью сотрудничества
Букмекерская компания Coral заключила многолетнее соглашение с футбольным клубом Birmingham City, став официальным партнером по ставкам в Великобритании.
В рамках сотрудничества Coral получит брендирование на стадионе St Andrew's, а также будет участвовать в фан-активностях клуба, включая спонсорство ворот и мероприятия в фан-парке.
Руководство клуба и представители Coral подчеркнули общие ценности и стремление создавать яркие впечатления для болельщиков.
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