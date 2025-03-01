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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 11:59 | Обновлено 01 марта 2025, 12:00
219
0

Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ингулец – Кривбасс

1 марта состоится поединок 19-го тура чемпионата Украины

01 марта 2025, 11:59 | Обновлено 01 марта 2025, 12:00
219
0
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ингулец – Кривбасс
УПЛ

1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сойдутся «Ингулец» и «Кривбасс».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

«Ингулец» набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее, место в чемпионате. «Кривбасс» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 31 очко.

Стартовые составы на матч Ингулец – Кривбасс

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс Кривой Рог Ингулец - Кривбасс стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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