Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Думаем о конкретном предстоящем матче»

В субботу, 1 марта, состоится поединок 19-го тура УПЛ «Ингулец» – «Кривбасс». Поединок пройдет в Кривом Роге. Игрок «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский рассказал о настроении перед поединком.

– Дмитрий, какое настроение перед противостоянием?

– Настроение рабочее. Готовимся в обычном режиме, как и к любому другому сопернику в чемпионате. Проанализировали и разобрали предыдущую игру, сделали определенные выводы. Мы – профессионалы, поэтому с достоинством должны проходить через неудачные матчи, держать давление и правильно реагировать на игры. Двигаемся дальше.

– В первом круге «Кривбасс» потерял два очка. Будет ли двойная мотивация?

– Не думаем об этом ни в коем случае. Тем более, сейчас уже второй круг, другое настроение. Думаем о конкретном предстоящем матче. Ждем встречи с нашими болельщиками

– В предыдущем туре «Ингулец» уступил в Житомире. Ожидаемый результат?

– У «Ингульца» неплохая сбалансированная команда, которая мотивирована выйти из того положения, в котором находится. В Житомире они достойно выглядели и имели моменты, чтобы сравнять счет.

– Очень часто футболисты команд-соперниц знают друг друга. А с кем ты знаком лично из «Ингульца»?

– Близких друзей нет, но знаком с Ситало, Жилкиным, Мысыком, Казаком. Лидер? Наверное, Пятов. В целом все ребята дополняют друг друга.

– Относительно новичка Кривбасса Мендозы. Как его приняли в команде?

– Глейкер – хороший парень, профи. Процесс его адаптации в команде проходит просто. Он очень быстрый и мобильный игрок, обладающий мощным ударом. Мы понимаем, что ему нужно немного времени, и он себя проявит.

– Рафа Бандейра пропускает игру из-за дисквалификации…

– Да, это очень досадно. Для нас каждый игрок важен. Это действительно потеря для команды. Но есть другие ребята, всегда готовы выйти и достойно заменить Рафу.