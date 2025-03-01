«Будет непросто». Наставник Дженоа прокомментировал форму Малиновского

2 марта состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Эмполи». Накануне этого противостояния наставник хозяев Патрик Виейра прокомментировал кадровую ситуацию в клубе:

«У меня еще есть один день, чтобы определиться со стартовым составом. Все футболисты хотят выйти на поле в будущем поединке. В прошлом матче с «Интером» (0:1) игроки отлично себя проявили, отдали все силы и теперь снова наполнены энергией и готовы играть. Эта конкуренция повышает уровень команды. Будет непросто выбрать тех футболистов, кто выйдет с первых минут.

К сожалению, мы не можем рассчитывать на Малиновского. Он тренируется с командой, прогрессирует каждый день, но он не сможет выйти на поле в ближайшем противостоянии. Нельзя забывать, что Руслан восстанавливается после травмы. Он развивается и улучшается, это позитивные новости. Но он недостаточно готов к полноценному возвращению в старт», – подытожил Виейра.

«Дженоа» занимает 12-ю позицию, набрав 30 баллов. «Эмполи» разместился на 18-й строчке, в активе клуба – 21 очко.