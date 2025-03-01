Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будет непросто». Наставник Дженоа прокомментировал форму Малиновского
Италия
01 марта 2025, 11:51 |
250
1

«Будет непросто». Наставник Дженоа прокомментировал форму Малиновского

Патрик Виейра поделился ожиданиями от матча с «Эмполи»

01 марта 2025, 11:51 |
250
1
«Будет непросто». Наставник Дженоа прокомментировал форму Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

2 марта состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Эмполи». Накануне этого противостояния наставник хозяев Патрик Виейра прокомментировал кадровую ситуацию в клубе:

«У меня еще есть один день, чтобы определиться со стартовым составом. Все футболисты хотят выйти на поле в будущем поединке. В прошлом матче с «Интером» (0:1) игроки отлично себя проявили, отдали все силы и теперь снова наполнены энергией и готовы играть. Эта конкуренция повышает уровень команды. Будет непросто выбрать тех футболистов, кто выйдет с первых минут.

К сожалению, мы не можем рассчитывать на Малиновского. Он тренируется с командой, прогрессирует каждый день, но он не сможет выйти на поле в ближайшем противостоянии. Нельзя забывать, что Руслан восстанавливается после травмы. Он развивается и улучшается, это позитивные новости. Но он недостаточно готов к полноценному возвращению в старт», – подытожил Виейра.

«Дженоа» занимает 12-ю позицию, набрав 30 баллов. «Эмполи» разместился на 18-й строчке, в активе клуба – 21 очко.

По теме:
Наполи – Интер. Текстовая трансляция матча
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. В семье полузащитника сборной Украины большое событие
чемпионат Италии по футболу Дженоа Эмполи Патрик Виейра Руслан Малиновский
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ираола объяснил, как дисквалификация Забарного повлияла на Борнмут
Футбол | 01 марта 2025, 12:31 0
Ираола объяснил, как дисквалификация Забарного повлияла на Борнмут
Ираола объяснил, как дисквалификация Забарного повлияла на Борнмут

Специалист заявил, что Илья Забарный – ключевой игрок «Борнмута»

Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Футбол | 28 февраля 2025, 16:29 2
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб

Инсайдер сообщил о ситуации с Трентом, Салахом и ван Дейком

Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Футбол | 28.02.2025, 17:27
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Бокс | 01.03.2025, 09:23
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.03.2025, 11:56
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Травма була важка і вийти на минулий рівень буде непросто
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 6
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 12
Теннис
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
28.02.2025, 17:48 10
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
27.02.2025, 15:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем