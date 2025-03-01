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Лига чемпионов
01 марта 2025, 12:09 | Обновлено 01 марта 2025, 12:17
477
0

УЕФА оштрафовал Реал по итогам матча против Ман Сити в Лиге чемпионов

Все из-за фанатов королевского клуба

01 марта 2025, 12:09 | Обновлено 01 марта 2025, 12:17
477
0
УЕФА оштрафовал Реал по итогам матча против Ман Сити в Лиге чемпионов
ФК Реал Мадрид.

Апелляционный орган УЕФА принял решение применить санкции к мадридскому «Реалу» по итогам ответного матча против «Манчестер Сити» в 1/16 финала Лиги чемпионов из-за поведения фанатов.

По официальной информации, испанский клуб оштрафовали на 30 тысяч евро.

Также принято решение о частичном закрытии трибун «Сантьяго Бернабеу» (не менее 500 соседних мест) на один матч, если подобная ситуация повторится в течение двух следующих лет.

В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти встретятся с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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