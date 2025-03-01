МЕССИ: «Я перешел в ПСЖ после вынужденного ухода из Барселоны»

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал о периоде своей карьеры в ПСЖ. Футболист заявил, что не был счастлив в столице Франции.

«Я всегда думал о том, чтобы поиграть в МЧС. Я уже не раз об этом говорил. Меня это привлекало, и я этого хотел. Появилась возможность поиграть за «Интер» Майами, и, учитывая, как все складывалось в последние годы в «ПСЖ», куда я перешел после вынужденного ухода из «Барселоны»... Эти два года были не самые приятные для меня. Я не был счастлив, меня не радовали тренировки, матчи, мне тяжело давалась адаптация ко всему этому.

Я чувствовал тягу перейти в «Интер» – растущий и совсем новый клуб, которому всего несколько лет. Мне нравилась идея приехать и помочь клубу стать больше, и я знал, что мне и моей семье понравится в этом городе, пусть даже раньше я бывал здесь всего несколько раз. Но я слышал о нем, потому что семья и друзья здесь бывали. И я подумал, что настал подходящий момент. И я не жалею – напротив», – сказал Лионель.

Ранее Месси рассказал о своем будущем на фоне слухов о возвращении в «Барселону».