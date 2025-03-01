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01 марта 2025, 18:37 |
618
0

Йожеф САБО: Лобановский мне тогда говорил: «Ну что ты делаешь?»

Сабо вспомнил, как Валерий Лобановский уговаривал его не покидать сборную

01 марта 2025, 18:37 |
618
0
Йожеф САБО: Лобановский мне тогда говорил: «Ну что ты делаешь?»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил, как Валерий Лобановский уговаривал его не покидать пост наставника сборной Украины в 1999 году.

«Помню, как пришел к Лобановскому в гости. Адочка, его жена, накрыла стол, даже немного вина налила. Лобановский говорил мне: «Что ты делаешь? Ты столько сделал для сборной, зачем уходишь?».

А я ответил: «Я уже ничего не могу дать команде, чувствую себя опустошенным. Ты же можешь, поэтому прими сборную», – рассказал Сабо.

Ранее Йожеф Сабо признался, как относится к бывшему капитану национальной сборной Анатолию Тимощуку.

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Йожеф Сабо Валерий Лобановский
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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