ФОТО. Даша Бондарь устроила своему мужу сюрприз. Роскошный вырез декольте

Недавно защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондар отметил своё 26-летие, и его жена поделилась моментами праздника в Instagram.

Валерий предпочёл отпраздновать день рождения в компании жены.

Даша показала атмосферу вечера: романтический ужин, музыка и ночной Львов.

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Для праздника она выбрала красное платье с вырезом в форме сердца.

Она подчеркнула, что для счастья не нужно шумных праздников и множества гостей, достаточно особенной обстановки, теплого света и взгляда, который говорит больше слов.

«Я хотела подарить тебе не просто вечер, а моменты, которые останутся в памяти», — написала красавица.

Романтические фото понравились тысячам людей, как и её тёплое поздравление телеведущей «Шахтер TV».