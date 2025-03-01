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01 марта 2025, 00:43 |
501
1

ФОТО. Даша Бондарь устроила своему мужу сюрприз. Роскошный вырез декольте

Львовская романтика...

01 марта 2025, 00:43 |
501
1
ФОТО. Даша Бондарь устроила своему мужу сюрприз. Роскошный вырез декольте
Instagram. Валерий и Даша Бондарь

Недавно защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондар отметил своё 26-летие, и его жена поделилась моментами праздника в Instagram.

Валерий предпочёл отпраздновать день рождения в компании жены.

Даша показала атмосферу вечера: романтический ужин, музыка и ночной Львов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Для праздника она выбрала красное платье с вырезом в форме сердца.

Она подчеркнула, что для счастья не нужно шумных праздников и множества гостей, достаточно особенной обстановки, теплого света и взгляда, который говорит больше слов.

«Я хотела подарить тебе не просто вечер, а моменты, которые останутся в памяти», — написала красавица.

Романтические фото понравились тысячам людей, как и её тёплое поздравление телеведущей «Шахтер TV».

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фото Валерий Бондарь Шахтер Донецк Даша Савина Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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MaximusOne
Самий кращий сюрприз це омлет зранку.
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