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01 марта 2025, 00:18 |
342
0

ФОТО. Самая сексуальная журналистка сфотографировалась голышом... почти

Провокация 100-го уровня

01 марта 2025, 00:18 |
342
0
ФОТО. Самая сексуальная журналистка сфотографировалась голышом... почти
Instagram. Дилетта Леотта

Журналистка DAZN Дилета Леотта случайно продемонстрировала некоторые части своего тела.

Итальянская спортивная журналистка часто публикует откровенные фото в соцсетях, и на этот раз она поделилась сторис, где видно её соблазнительные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Из-под белого халата видно декольте и ножку – самая красивая футбольная телеведущая в своём репертуаре.

Напомним, что красавица замужем за голкипером «Шальке» Лорисом Кариусом. Пара воспитывает девочку.

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фото lifestyle Дилетта Леотта девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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