ФОТО. Самая сексуальная журналистка сфотографировалась голышом... почти
Провокация 100-го уровня
Журналистка DAZN Дилета Леотта случайно продемонстрировала некоторые части своего тела.
Итальянская спортивная журналистка часто публикует откровенные фото в соцсетях, и на этот раз она поделилась сторис, где видно её соблазнительные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Из-под белого халата видно декольте и ножку – самая красивая футбольная телеведущая в своём репертуаре.
Напомним, что красавица замужем за голкипером «Шальке» Лорисом Кариусом. Пара воспитывает девочку.
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