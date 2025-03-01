ФОТО. Самая сексуальная журналистка сфотографировалась голышом... почти

Журналистка DAZN Дилета Леотта случайно продемонстрировала некоторые части своего тела.

Итальянская спортивная журналистка часто публикует откровенные фото в соцсетях, и на этот раз она поделилась сторис, где видно её соблазнительные формы.

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Из-под белого халата видно декольте и ножку – самая красивая футбольная телеведущая в своём репертуаре.

Напомним, что красавица замужем за голкипером «Шальке» Лорисом Кариусом. Пара воспитывает девочку.