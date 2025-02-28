ФОТО. Как отдыхает жена легенды киевского Динамо. Рай на Земле
Красиво жить не запретишь
Жена легенды киевского «Динамо» Валерия Гусева наслаждается роскошным отдыхом вдали от дома.
Валерия Гусева поделилась яркими снимками из Мексики, где отдыхает в стиле люкс.
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Третья супруга Олега Гусева, на которую в Instagram подписаны 142 тысячи человек, позирует в эффектных нарядах, подчеркивающих её фигуру.
В кадре – фрукты, айс-латте и винтажные очки Chanel стоимостью более 20 тысяч гривен.
Напомним, у Гусева от разных браков трое детей, в том числе сын Юрий от Валерии.
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