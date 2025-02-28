ФОТО. Как отдыхает жена легенды киевского Динамо. Рай на Земле

Жена легенды киевского «Динамо» Валерия Гусева наслаждается роскошным отдыхом вдали от дома.

Валерия Гусева поделилась яркими снимками из Мексики, где отдыхает в стиле люкс.

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Третья супруга Олега Гусева, на которую в Instagram подписаны 142 тысячи человек, позирует в эффектных нарядах, подчеркивающих её фигуру.

В кадре – фрукты, айс-латте и винтажные очки Chanel стоимостью более 20 тысяч гривен.

Напомним, у Гусева от разных браков трое детей, в том числе сын Юрий от Валерии.