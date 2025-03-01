Реал Вальядолид сыграл вничью с Лас-Пальмас

В пятницу, 28 февраля, проходил матч 26-го тура Ла Лиги между «Реалом Вальядолид» и «Лас-Пальмас».

Встречу принимал Хосе Сорилла в Вальядолиде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

После этого матча «Реал Вальядолид» с 16 очками остался на 20-м месте, а «Лас-Пальмас» с 24 баллами расположился на 16-й строчке.

Ла Лига. 27-й тур

Реал Вальядолид – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Латаса, 63 – Рамирес, 22

Фото матча: