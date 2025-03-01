Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Вальядолид сыграл вничью с Лас-Пальмас
Испания
01 марта 2025, 01:37 |
8
0

Реал Вальядолид сыграл вничью с Лас-Пальмас

В матче 26-го тура ла лиги сильнейшего не определили

01 марта 2025, 01:37 |
8
0
Реал Вальядолид сыграл вничью с Лас-Пальмас
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Вальядолид

В пятницу, 28 февраля, проходил матч 26-го тура Ла Лиги между «Реалом Вальядолид» и «Лас-Пальмас».

Встречу принимал Хосе Сорилла в Вальядолиде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

После этого матча «Реал Вальядолид» с 16 очками остался на 20-м месте, а «Лас-Пальмас» с 24 баллами расположился на 16-й строчке.

Ла Лига. 27-й тур

Реал Вальядолид – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Латаса, 63 – Рамирес, 22

Фото матча:

По теме:
Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Аутсайдер Ла Лиги кое-как спасся играя в большинстве с 29-й минуты
Левандовски три сезона подряд забивает 15+ голов в Ла Лиге
Вальядолид Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
Теннис | 28 февраля 2025, 14:18 13
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA

27 февраля Женская теннисная ассоциация провела ребрендинг

Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Бокс | 28 февраля 2025, 07:55 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»

Легендарный боксер хочет увидеть еще один бой за титул абсолюта

Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28.02.2025, 03:34
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Динамо не было готово. Поле не такое»
Футбол | 28.02.2025, 19:11
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Динамо не было готово. Поле не такое»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Динамо не было готово. Поле не такое»
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Футбол | 01.03.2025, 01:00
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
27.02.2025, 00:20 2
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 2
Бокс
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
27.02.2025, 05:19 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Великая компания. Усик встретился с легендами бокса, ему пожал руку Принц
Великая компания. Усик встретился с легендами бокса, ему пожал руку Принц
28.02.2025, 02:36
Бокс
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем