Испания01 марта 2025, 01:37 |
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Реал Вальядолид сыграл вничью с Лас-Пальмас
В матче 26-го тура ла лиги сильнейшего не определили
01 марта 2025, 01:37 |
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В пятницу, 28 февраля, проходил матч 26-го тура Ла Лиги между «Реалом Вальядолид» и «Лас-Пальмас».
Встречу принимал Хосе Сорилла в Вальядолиде.
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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
После этого матча «Реал Вальядолид» с 16 очками остался на 20-м месте, а «Лас-Пальмас» с 24 баллами расположился на 16-й строчке.
Ла Лига. 27-й тур
Реал Вальядолид – Лас-Пальмас – 1:1
Голы: Латаса, 63 – Рамирес, 22
Фото матча:
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