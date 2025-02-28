Матч с ЛНЗ стал юбилейным для защитника Карпат

Поединок с ЛНЗ (1:0) стал 300-м в карьере 30-летнего защитника зелено-белых Дениса Мирошниченко. 275 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 15 - в Кубке Украины и 10 - в еврокубках. 143 матча Денис провел за «Карпаты», 99 – за «Александрию», 29 – за «Днепр-1», 20 – за «Карпаты» (2020) и 9 – за «Кривбасс».

На рубеж «300» Мирошниченко вышел через 11 лет 362 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке «Кривбасса» с «Динамо» в УПЛ (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ