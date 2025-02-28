Украина. Премьер лига28 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:38
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Матч с ЛНЗ стал юбилейным для защитника Карпат
30-летний защитник «Карпат» Денис Мирошниченко провел 300-й поединок в карьере
28 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:38
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Поединок с ЛНЗ (1:0) стал 300-м в карьере 30-летнего защитника зелено-белых Дениса Мирошниченко. 275 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 15 - в Кубке Украины и 10 - в еврокубках. 143 матча Денис провел за «Карпаты», 99 – за «Александрию», 29 – за «Днепр-1», 20 – за «Карпаты» (2020) и 9 – за «Кривбасс».
На рубеж «300» Мирошниченко вышел через 11 лет 362 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке «Кривбасса» с «Динамо» в УПЛ (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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