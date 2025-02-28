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  4. Ворскла пропустила 1000-й мяч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 22:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:31
51
0

Ворскла пропустила 1000-й мяч в чемпионатах Украины

Виталий Буяльский 9-й раз поразил ворота полтавчан

28 февраля 2025, 22:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:31
51
0
Ворскла пропустила 1000-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Динамо

Мяч, забитый Виталием Буяльским, оказался 1000-м, пропущенным «Ворсклой» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали первой командой, достигшей этого рубежа, превзойдя «рекорд» УПЛ, принадлежавший «Карпатам». 416 раз, чаще, чем кто-либо, голкиперы бело-зеленых доставали «круглого» из сетки дома и 584 – в гостях.

Наибольшее количество мячей забили «Ворскле» игроки «Динамо» – 129 и «Шахтера» – 122. А если переходить на персоналии – Андрей Воробей – 10, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес, Марлос и Евгений Селезнев – по 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Ворсклой в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Минута

Счет

1-й

03.08.1996

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

85' (0:1)

1:1 (д)

100-й

17.04.1999

Автандил КАПАНАДЗЕ

Нива Т

30' (1:1)

2:2 (г)

200-й

25.03.2002

Ласло БОДНАР

Динамо

49' (1:2)

1:2 (д)

300-й

19.06.2004

Александр АЛЕКСЕЕНКО

Металлург Д

54' (1:2)

1:3 (д)

400-й

04.08.2007

Денис ГЛАВИНА

Металлист

68' (0:1)

1:1 (г)

500-й

17.10.2010

Ролан ГУСЕВ

Арсенал

90+1' (0:1)

0:1 (д)

600-й

27.07.2013

Дарен О’ДИ

Металлург Д

49' (0:2)

1:2 (д)

700-й

30.10.2016

Роман ЯРЕМЧУК

Александрия

21' (0:2)

2:2 (д)

800-й

17.08.2019

Алексей ЧИЧИКОВ

Днепр-1

50' (0:1)

1:1 (д)

900-й

15.10.2022

Максим ПРЯДУН

Металлист

44' (0:1)

2:3 (г)

1000-й

28.02.2025

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

16' (0:1)

1:1 (д)
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цифры и факты Динамо Киев Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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