Ворскла пропустила 1000-й мяч в чемпионатах Украины
Виталий Буяльский 9-й раз поразил ворота полтавчан
Мяч, забитый Виталием Буяльским, оказался 1000-м, пропущенным «Ворсклой» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали первой командой, достигшей этого рубежа, превзойдя «рекорд» УПЛ, принадлежавший «Карпатам». 416 раз, чаще, чем кто-либо, голкиперы бело-зеленых доставали «круглого» из сетки дома и 584 – в гостях.
Наибольшее количество мячей забили «Ворскле» игроки «Динамо» – 129 и «Шахтера» – 122. А если переходить на персоналии – Андрей Воробей – 10, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес, Марлос и Евгений Селезнев – по 9.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» голы, пропущенные Ворсклой в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
03.08.1996
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
85' (0:1)
|
1:1 (д)
|
100-й
|
17.04.1999
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
30' (1:1)
|
2:2 (г)
|
200-й
|
25.03.2002
|
Ласло БОДНАР
|
Динамо
|
49' (1:2)
|
1:2 (д)
|
300-й
|
19.06.2004
|
Александр АЛЕКСЕЕНКО
|
Металлург Д
|
54' (1:2)
|
1:3 (д)
|
400-й
|
04.08.2007
|
Денис ГЛАВИНА
|
Металлист
|
68' (0:1)
|
1:1 (г)
|
500-й
|
17.10.2010
|
Ролан ГУСЕВ
|
Арсенал
|
90+1' (0:1)
|
0:1 (д)
|
600-й
|
27.07.2013
|
Дарен О’ДИ
|
Металлург Д
|
49' (0:2)
|
1:2 (д)
|
700-й
|
30.10.2016
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Александрия
|
21' (0:2)
|
2:2 (д)
|
800-й
|
17.08.2019
|
Алексей ЧИЧИКОВ
|
Днепр-1
|
50' (0:1)
|
1:1 (д)
|
900-й
|
15.10.2022
|
Максим ПРЯДУН
|
Металлист
|
44' (0:1)
|
2:3 (г)
|
1000-й
|
28.02.2025
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
16' (0:1)
|
1:1 (д)
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