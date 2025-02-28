Ворскла пропустила 1000-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, забитый Виталием Буяльским, оказался 1000-м, пропущенным «Ворсклой» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали первой командой, достигшей этого рубежа, превзойдя «рекорд» УПЛ, принадлежавший «Карпатам». 416 раз, чаще, чем кто-либо, голкиперы бело-зеленых доставали «круглого» из сетки дома и 584 – в гостях.

Наибольшее количество мячей забили «Ворскле» игроки «Динамо» – 129 и «Шахтера» – 122. А если переходить на персоналии – Андрей Воробей – 10, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес, Марлос и Евгений Селезнев – по 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Ворсклой в чемпионатах Украины