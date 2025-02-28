Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буяльский провел 250-й матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:25
58
0

Буяльский провел 250-й матч в УПЛ

Игра с «Ворсклой» стала юбилейной и для Александра Тымчика

28 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:25
58
0
Буяльский провел 250-й матч в УПЛ
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч с «Ворсклой» (1:1) стал 250-м для 32-летнего капитана киевлян Виталия Буяльского в чемпионатах Украины. 230 встреч он отыграл за «Динамо» и 20 – за «Говерлу». Дорога в «Клуб 250» заняла у Виталия 11 лет 278 дней, начиная с дебюта, который состоялся 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0).

К слову, юбилейной игра с полтавчанами оказалась и для Александра Тымчика, который провел 150-й матч в УПЛ (76 – за «Динамо», 59 – за «Зарю», 15 – за каменскую «Сталь») и 100-й во всех турнирах в рядах киевлян (ЧУ – 76, КУ – 4, СК – 1, ЕК – 19).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского в УПЛ

Матч

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-й

26.05.2013

Динамо

Металлург З

3:0 (д)

50-й

14.05.2016

Динамо

Металлист

4:1 (г)

100-й

03.08.2018

Динамо

Шахтер

1:0 (д)

150-й

17.10.2020

Динамо

Рух

2:0 (г)

200-й

14.04.2023

Динамо

Рух

1:1 (г)

250-й

28.02.2025

Динамо

Ворскла

1:1 (г)

Юбилейные матчи Александра Тымчика в УПЛ

Матч

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-й

06.11.2016

Динамо

Днепр

2:1 (г)

50-й

18.08.2019

Заря

Александрия

1:2 (д)

100-й

18.03.2018

Динамо

Заря

0:1 (д)

150-й

28.02.2025

Динамо

Ворскла

1:1 (г)

По теме:
Черноморец – Левый берег. Текстовая трансляция матча
ДЯЧУК: «Ворскла – хороший соперник, у них хороший подбор игроков»
Шовковский объяснил невнятную игру Ярмоленко в матче против Ворсклы в УПЛ
цифры и факты Украинская Премьер-лига Виталий Буяльский Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ
Футбол | 28 февраля 2025, 20:23 12
«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ
«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ

Владислав Кулач поделился эмоциями после матча

Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28 февраля 2025, 03:34 6
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси

Бывший полузащитник выделил Мохамеда Салаха 

Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
Футбол | 28.02.2025, 21:31
Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Футбол | 28.02.2025, 08:54
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Футбол | 28.02.2025, 09:30
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 2
Бокс
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
27.02.2025, 01:33 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем