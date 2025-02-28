Буяльский провел 250-й матч в УПЛ

Матч с «Ворсклой» (1:1) стал 250-м для 32-летнего капитана киевлян Виталия Буяльского в чемпионатах Украины. 230 встреч он отыграл за «Динамо» и 20 – за «Говерлу». Дорога в «Клуб 250» заняла у Виталия 11 лет 278 дней, начиная с дебюта, который состоялся 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0).

К слову, юбилейной игра с полтавчанами оказалась и для Александра Тымчика, который провел 150-й матч в УПЛ (76 – за «Динамо», 59 – за «Зарю», 15 – за каменскую «Сталь») и 100-й во всех турнирах в рядах киевлян (ЧУ – 76, КУ – 4, СК – 1, ЕК – 19).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского в УПЛ

Матч Дата Клуб Соперник Счет 1-й 26.05.2013 Динамо Металлург З 3:0 (д) 50-й 14.05.2016 Динамо Металлист 4:1 (г) 100-й 03.08.2018 Динамо Шахтер 1:0 (д) 150-й 17.10.2020 Динамо Рух 2:0 (г) 200-й 14.04.2023 Динамо Рух 1:1 (г) 250-й 28.02.2025 Динамо Ворскла 1:1 (г)

Юбилейные матчи Александра Тымчика в УПЛ