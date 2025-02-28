Буяльский провел 250-й матч в УПЛ
Игра с «Ворсклой» стала юбилейной и для Александра Тымчика
Матч с «Ворсклой» (1:1) стал 250-м для 32-летнего капитана киевлян Виталия Буяльского в чемпионатах Украины. 230 встреч он отыграл за «Динамо» и 20 – за «Говерлу». Дорога в «Клуб 250» заняла у Виталия 11 лет 278 дней, начиная с дебюта, который состоялся 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0).
К слову, юбилейной игра с полтавчанами оказалась и для Александра Тымчика, который провел 150-й матч в УПЛ (76 – за «Динамо», 59 – за «Зарю», 15 – за каменскую «Сталь») и 100-й во всех турнирах в рядах киевлян (ЧУ – 76, КУ – 4, СК – 1, ЕК – 19).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Буяльского в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.05.2013
|
Динамо
|
Металлург З
|
3:0 (д)
|
50-й
|
14.05.2016
|
Динамо
|
Металлист
|
4:1 (г)
|
100-й
|
03.08.2018
|
Динамо
|
Шахтер
|
1:0 (д)
|
150-й
|
17.10.2020
|
Динамо
|
Рух
|
2:0 (г)
|
200-й
|
14.04.2023
|
Динамо
|
Рух
|
1:1 (г)
|
250-й
|
28.02.2025
|
Динамо
|
Ворскла
|
1:1 (г)
Юбилейные матчи Александра Тымчика в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
06.11.2016
|
Динамо
|
Днепр
|
2:1 (г)
|
50-й
|
18.08.2019
|
Заря
|
Александрия
|
1:2 (д)
|
100-й
|
18.03.2018
|
Динамо
|
Заря
|
0:1 (д)
|
150-й
|
28.02.2025
|
Динамо
|
Ворскла
|
1:1 (г)
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