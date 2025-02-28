Германия28 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:32
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ВИДЕО. Суперудар Штиллера. Штутграт открыл счет в матче с Баварией
Ангело Штиллер забил невероятным ударом
28 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:32
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В пятницу, 28 февраля, проходит матч 24-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Баварией».
Встречу принимает МХП Арена в Штутгарте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 19-й минуте немецкий полузащитник хозяев поля Ангело Штиллер открыл счет в матче, пробив в девятку ворот Нойера из-за штрафной.
❗️ ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет
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