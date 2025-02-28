ВИДЕО. Суперудар Штиллера. Штутграт открыл счет в матче с Баварией

В пятницу, 28 февраля, проходит матч 24-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Баварией».

Встречу принимает МХП Арена в Штутгарте.

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На 19-й минуте немецкий полузащитник хозяев поля Ангело Штиллер открыл счет в матче, пробив в девятку ворот Нойера из-за штрафной.

❗️ ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет