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Германия
28 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:32
75
0

ВИДЕО. Суперудар Штиллера. Штутграт открыл счет в матче с Баварией

Ангело Штиллер забил невероятным ударом

28 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:32
75
0
ВИДЕО. Суперудар Штиллера. Штутграт открыл счет в матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангело Штиллер

В пятницу, 28 февраля, проходит матч 24-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Баварией».

Встречу принимает МХП Арена в Штутгарте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 19-й минуте немецкий полузащитник хозяев поля Ангело Штиллер открыл счет в матче, пробив в девятку ворот Нойера из-за штрафной.

❗️ ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет

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Бавария Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Ангело Штиллер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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