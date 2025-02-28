Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки Аталанты провоцируют воспитанника Динамо: «Ты не сын Малиновского?»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 20:34 |
1782
1

Игроки Аталанты провоцируют воспитанника Динамо: «Ты не сын Малиновского?»

Александр Драган заявил, что Руслана Малиновского часто вспоминают в «Аталанте»

28 февраля 2025, 20:34 |
1782
1
Игроки Аталанты провоцируют воспитанника Динамо: «Ты не сын Малиновского?»
ФК Аталанта. Александр Драган

Украинский полузащитник «Аталанты» Александр Драган рассказал о своей адаптации в итальянском коллективе. Футболист заявил, что одноклубники шутят над ним, вспоминая Малиновского.

– В Аталанте еще вспоминают Малиновского и Коваленко?

– Малиновского очень часто вспоминают. Когда узнали, что я над Украиной, то шутили: «О, ты не его сын, случайно?». Я отвечал, что нет.

Также игроки Аталанты говорили, что у Малиновского самый ужасный музыкальный вкус, который они слышали в своей жизни (смеется, – прим. А.П.). Но я ничего не могу сказать на этот счет, потому что не знаю, что он слушал.

– Не пробовали свою музыку продвигать в раздевалке Аталанты, чтобы стереть память о вкусах Малиновского?

– Пробовал, но молодым никто не разрешает подключаться к колонке.

Ранее Александр Драган рассказал о своих перспективах в Серии А.

По теме:
Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
В Италии сообщили, что Довбик может потерять место в стартовом составе
Тренер Довбика и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца
Руслан Малиновский Александр Драган Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак
Футбол | 28 февраля 2025, 20:08 3
Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак
Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак

Георгий Бущан в сегодняшнем матче не сыграет

Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28 февраля 2025, 03:34 6
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси

Бывший полузащитник выделил Мохамеда Салаха 

Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Бокс | 28.02.2025, 07:55
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Футбол | 28.02.2025, 09:30
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони
Футбол | 28.02.2025, 14:59
Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони
Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Внебрачний
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
27.02.2025, 12:57 2
Футбол
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
26.02.2025, 20:22 1
Бокс
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
27.02.2025, 05:19 1
Футбол
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам
Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам
26.02.2025, 16:32 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем