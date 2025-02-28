Игроки Аталанты провоцируют воспитанника Динамо: «Ты не сын Малиновского?»

Украинский полузащитник «Аталанты» Александр Драган рассказал о своей адаптации в итальянском коллективе. Футболист заявил, что одноклубники шутят над ним, вспоминая Малиновского.

– В Аталанте еще вспоминают Малиновского и Коваленко?

– Малиновского очень часто вспоминают. Когда узнали, что я над Украиной, то шутили: «О, ты не его сын, случайно?». Я отвечал, что нет.

Также игроки Аталанты говорили, что у Малиновского самый ужасный музыкальный вкус, который они слышали в своей жизни (смеется, – прим. А.П.). Но я ничего не могу сказать на этот счет, потому что не знаю, что он слушал.

– Не пробовали свою музыку продвигать в раздевалке Аталанты, чтобы стереть память о вкусах Малиновского?

– Пробовал, но молодым никто не разрешает подключаться к колонке.

Ранее Александр Драган рассказал о своих перспективах в Серии А.