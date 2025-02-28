В 19-м туре Украинской Премьер-лиги «Карпаты» встречаются с «ЛНЗ».

Первый тайм запомнился лишь удалением игрока «Карпат» - Пабло Альвареса, который получил красную карточку на 30-й минуте.

Во втором тайме, несмотря на то что львовяне играли в меньшинстве, они продолжали атаковать.

На 74-й минуте Бруниньо открыл счет в матче, реализовав одиннадцатиметровый удар, который Игорь Пасхал назначил после игры рукой одного из защитников «ЛНЗ».

ВИДЕО. Карпаты в меньшинстве вышли вперед в матче против ЛНЗ