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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 20:09
416
0

ВИДЕО. Карпаты в меньшинстве вышли вперед в матче против ЛНЗ

Бруниньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар

28 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 20:09
416
0
ВИДЕО. Карпаты в меньшинстве вышли вперед в матче против ЛНЗ
ФК Карпати. Бруниньо

В 19-м туре Украинской Премьер-лиги «Карпаты» встречаются с «ЛНЗ».

Первый тайм запомнился лишь удалением игрока «Карпат» - Пабло Альвареса, который получил красную карточку на 30-й минуте.

Во втором тайме, несмотря на то что львовяне играли в меньшинстве, они продолжали атаковать.

На 74-й минуте Бруниньо открыл счет в матче, реализовав одиннадцатиметровый удар, который Игорь Пасхал назначил после игры рукой одного из защитников «ЛНЗ».

ВИДЕО. Карпаты в меньшинстве вышли вперед в матче против ЛНЗ

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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