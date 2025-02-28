Украина. Премьер лига28 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 20:09
416
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ВИДЕО. Карпаты в меньшинстве вышли вперед в матче против ЛНЗ
Бруниньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар
28 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 20:09
416
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В 19-м туре Украинской Премьер-лиги «Карпаты» встречаются с «ЛНЗ».
Первый тайм запомнился лишь удалением игрока «Карпат» - Пабло Альвареса, который получил красную карточку на 30-й минуте.
Во втором тайме, несмотря на то что львовяне играли в меньшинстве, они продолжали атаковать.
На 74-й минуте Бруниньо открыл счет в матче, реализовав одиннадцатиметровый удар, который Игорь Пасхал назначил после игры рукой одного из защитников «ЛНЗ».
ВИДЕО. Карпаты в меньшинстве вышли вперед в матче против ЛНЗ
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