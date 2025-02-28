ОФИЦИАЛЬНО. Витор Роке стал игроком Палмейраса

20-летний бразильский форвард «Барселоны» Витор Роке перешел в «Палмейрас».

Об этом официально сообщает сайт бразильского клуба.

Еще утром игрок находился в расположении другого испанского клуба, ведь выступал за «Бетис» на правах аренды.

«Барселона» согласилась отпустить футболиста за 20 миллионов евро с дополнительными бонусными выплатами.

Витор Роке уже выступал за бразильские клубы «Крузейро» и «Атлетико».