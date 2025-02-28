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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Витор Роке стал игроком Палмейраса
Бразилия
28 февраля 2025, 19:37 |
234
0

ОФИЦИАЛЬНО. Витор Роке стал игроком Палмейраса

Бразилец покинул «Барселону» за 20 миллионов евро

28 февраля 2025, 19:37 |
234
0
ОФИЦИАЛЬНО. Витор Роке стал игроком Палмейраса
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

20-летний бразильский форвард «Барселоны» Витор Роке перешел в «Палмейрас».

Об этом официально сообщает сайт бразильского клуба.

Еще утром игрок находился в расположении другого испанского клуба, ведь выступал за «Бетис» на правах аренды.

«Барселона» согласилась отпустить футболиста за 20 миллионов евро с дополнительными бонусными выплатами.

Витор Роке уже выступал за бразильские клубы «Крузейро» и «Атлетико».

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Барселона Палмейрас Витор Роке трансферы трансферы Ла Лиги Бетис
Александр Сильченко Источник: ФК Палмейрас
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