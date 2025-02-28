Бразилия28 февраля 2025, 19:37 |
234
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ОФИЦИАЛЬНО. Витор Роке стал игроком Палмейраса
Бразилец покинул «Барселону» за 20 миллионов евро
28 февраля 2025, 19:37 |
234
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20-летний бразильский форвард «Барселоны» Витор Роке перешел в «Палмейрас».
Об этом официально сообщает сайт бразильского клуба.
Еще утром игрок находился в расположении другого испанского клуба, ведь выступал за «Бетис» на правах аренды.
«Барселона» согласилась отпустить футболиста за 20 миллионов евро с дополнительными бонусными выплатами.
Витор Роке уже выступал за бразильские клубы «Крузейро» и «Атлетико».
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