Карпаты остались в меньшинстве на 30-й минуте. Удалили Альвареса

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются львовские «Карпаты» и черкасский ЛНЗ.

До 30-й минуты команды голов не забивали, а вот одна уже успела заработать красную карточку.

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Испанский легионер Пабло Альварес на 21-й минуте матча сфолил на Геннадии Пасиче, за что получил желтую карточку от Игоря Пасхала.

На 30-й минуте Альварес в борьбе за мяч ударом с локтя по лицу ранил Пасича. Решение арбитра – второе предупреждение.

«Карпаты» играют в меньшинстве.