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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 18:57
886
1

Карпаты остались в меньшинстве на 30-й минуте. Удалили Альвареса

Львовский клуб в Житомире принимает ЛНЗ

28 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 18:57
886
1
Карпаты остались в меньшинстве на 30-й минуте. Удалили Альвареса
Карпаты Львов. Пабло Альварес

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются львовские «Карпаты» и черкасский ЛНЗ.

До 30-й минуты команды голов не забивали, а вот одна уже успела заработать красную карточку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанский легионер Пабло Альварес на 21-й минуте матча сфолил на Геннадии Пасиче, за что получил желтую карточку от Игоря Пасхала.

На 30-й минуте Альварес в борьбе за мяч ударом с локтя по лицу ранил Пасича. Решение арбитра – второе предупреждение.

«Карпаты» играют в меньшинстве.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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