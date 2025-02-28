Карпаты остались в меньшинстве на 30-й минуте. Удалили Альвареса
Львовский клуб в Житомире принимает ЛНЗ
В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются львовские «Карпаты» и черкасский ЛНЗ.
До 30-й минуты команды голов не забивали, а вот одна уже успела заработать красную карточку.
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Испанский легионер Пабло Альварес на 21-й минуте матча сфолил на Геннадии Пасиче, за что получил желтую карточку от Игоря Пасхала.
На 30-й минуте Альварес в борьбе за мяч ударом с локтя по лицу ранил Пасича. Решение арбитра – второе предупреждение.
«Карпаты» играют в меньшинстве.
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