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  4. БЕЛИК: «В матче с Александрией U-19 выполнили все запланированное»
Молодежные турниры
28 февраля 2025, 18:01 |
141
0

БЕЛИК: «В матче с Александрией U-19 выполнили все запланированное»

Юношеская команда «Шахтера» победила соперника со счетом 3:0

28 февраля 2025, 18:01 |
141
0
БЕЛИК: «В матче с Александрией U-19 выполнили все запланированное»
ФК Шахтер. Алексей Белик

В пятницу, 28 февраля, в поединке 19-го тура юношеского чемпионата Украины «Шахтер» встретился с «Александрией». Поединок завершился уверенной победой подопечных Алексея Белика. Тренер «Шахтера» U-19 прокомментировал результат поединка.

– Учитывая счет может показаться, что победа далась легко. В определенном смысле с этим можно согласиться, но в то же время хочу поблагодарить ребят, ведь нам немного не хватает эмоций. Это не из-за несерьезного отношения к игре, а потому, что значительная группа футболистов болеет, и некоторые исполнители из-за этого не находятся в стопроцентной готовности. Очень благодарен команде – перед игрой отмечал, что из-за болезни нас мало, поэтому в матче с «Александрией» U-19 необходимо будет демонстрировать характер и полную концентрацию от первых минут. В общем, выполнили все запланированное, контролировали игру благодаря пассингу и фактически не позволили сопернику создать опасность у наших ворот. И, как и после каждого матча, вижу аспекты, где нужно совершенствоваться. В частности, следует искать больше качества в действиях всей группы атаки, ведь при счете 1:0 мы имели возможности увеличить преимущество, однако не хватало последнего паса или точного удара. Надеюсь, за день отдыха футболисты смогут восстановиться и используют это время правильно, чтобы минимизировать риск заболевания.

– Матч с «Александрией» U-19 стал дебютным для Среды, Балакая и Арройо. Довольны ли вы их игрой и что можете сказать о качествах исполнителей?

– Диего Арройо – очень хороший игрок, и понятно, что выделяется благодаря своему мастерству. Примечательно, что он физически превосходит оппонентов, имеет отличные технические навыки, в частности, качественную передачу и умение работать с мячом под давлением. Впрочем, конечно, нужно учитывать, что одно дело – играть под прессингом в юношеском чемпионате, а другое – во взрослом футболе. В матче с «Александрией» U-19 он добавил спокойствия команде. Диего владеет необходимыми навыками, чтобы выходить из-под прессинга соперников. Что касается Балакая и Середы, считаю, они являются одними из лучших исполнителей 2008 года рождения. Также у нас есть Зубрий и Калюжный этого года, которые уже длительное время находятся в расположении команды. Могу отметить, что у Среды и Балакая есть немало сильных качеств и большой потенциал. Они могут принести пользу как себе, так и команде, если будут продолжать прогрессировать. Как для полузащитников они очень техничны, гибки и умны.

– Впереди решающие 10 туров юношеского первенства. Какие задачи у команды во второй части сезона?

– Как уже отмечал, первоочередная задача любой Академии – развивать футболистов для первой команды. То есть максимально совершенствовать их интеллектуально, технически и физически, чтобы в будущем они могли если не стучать в дверь первой команды, то хотя бы быть узнаваемыми среди клубов Премьер-лиги. Конечно, стремимся выиграть чемпионат, но эта цель является скорее дополнительным инструментом для прогресса и повышения качества игроков. Футболисты юношеского первенства уже должны привыкать играть под давлением ответственности за результат. Очевидно, что без конкретной цели команде трудно достичь прогресса.

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Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Александрия U-19 видео голов и обзор Диего Арройо Алексей Белик
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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